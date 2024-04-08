Врач рассказала о пользе разных видов чая для здоровья

Врач Ольга Уланкина рассказала, какую пользу организму могут принести разные виды чая.

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Уланкина отметила, что черный чай помогает снизить уровень холестерина, уменьшает риск инсульта и оказывает тонизирующий эффект благодаря наличию в нем кофеина. Однако из-за того, что в напитке содержится высокая концентрация этого вещества, специалист порекомендовала ограничиться тремя–четырьмя чашками в день.

Зеленый, по словам врача, способствует укреплению иммунитета, а также снижает риск развития атеросклероза. Улун, богатый эфирными маслами, содержит витамины группы В, D, E и K, а также минералы и флавоноиды, оказывающие антиоксидантный эффект. В белом чае также есть большое количество витаминов и антиоксидантов, добавила эксперт.