Россиянам назвали продукты, богатые витамином C

Для того чтобы с пищей получить большее количество витамина С, нужно добавить в свой рацион лимоны, черную смородину, сладкий перец и облепиху, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет и помогает при простуде.

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Физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С — в среднем 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 г лимонов или всего в 45 г черной смородины. Реальная же потребность в витамине С в условиях современной жизни намного выше этого уровня, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, витамин С есть в сладком перце, шиповнике, петрушке, облепихе, капусте, укропе, помидорах, картофеле, ананасах, яблоках и цитрусовых, отметили в сообщении.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что ломкие волосы, сухая кожа и общая слабость могут сигнализировать о дефиците витаминов C и A, а также недостатке цинка. Она добавила, что хрупкость костей говорит о низком уровне витамина D. Кроме того, о недостатке витаминов может говорить внешний вид языка.

Помимо этого, врач-стоматолог Татьяна Сумцова объяснила, что дефицит кальция, фосфора, витаминов D и B12 приводит к проблемам с зубами. Специалист отметила, что кальций и фосфор отвечают за создание костной структуры. При их недостатке в организме повышается вероятность возникновения кариеса и выпадения зубов.