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Домашние куриные тефтели с подливкой

Нежные тефтели из куриного фарша в томатном соусе — то, что нужно после тяжелого трудового дня. А легкость их приготовления придется по душе любой хозяйке.

Домашние куриные тефтели с подливкой
© dreamstime.com

Ингредиенты:

  • Куриное мясо — 800 г.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Соль и специи — по вкусу

Для подливки:

  • Томатная паста — 80 г.
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Вода — 200 мл.

Процесс приготовления:

  1. Порезать курицу и лук, добавить яйца и соль, перебить блендером до однородности.
  2. Смешать все ингредиенты для подливки.
  3. Мокрыми руками сформировать тефтели и положить в форму, предварительно чуть смазанную подсолнечным маслом. Сверху полить соусом.
  4. Отправить в духовку 180 градусов на 40~50 минут.
Еда