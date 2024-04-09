Домашние куриные тефтели с подливкой

Нежные тефтели из куриного фарша в томатном соусе — то, что нужно после тяжелого трудового дня. А легкость их приготовления придется по душе любой хозяйке.

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Ингредиенты:

Куриное мясо — 800 г.

Яйцо — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Соль и специи — по вкусу

Для подливки:

Томатная паста — 80 г.

Сметана — 3 ст.л.

Вода — 200 мл.

Процесс приготовления: