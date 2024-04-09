Домашние куриные тефтели с подливкой
Нежные тефтели из куриного фарша в томатном соусе — то, что нужно после тяжелого трудового дня. А легкость их приготовления придется по душе любой хозяйке.
Ингредиенты:
- Куриное мясо — 800 г.
- Яйцо — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Соль и специи — по вкусу
Для подливки:
- Томатная паста — 80 г.
- Сметана — 3 ст.л.
- Вода — 200 мл.
Процесс приготовления:
- Порезать курицу и лук, добавить яйца и соль, перебить блендером до однородности.
- Смешать все ингредиенты для подливки.
- Мокрыми руками сформировать тефтели и положить в форму, предварительно чуть смазанную подсолнечным маслом. Сверху полить соусом.
- Отправить в духовку 180 градусов на 40~50 минут.