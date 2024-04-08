В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать апельсины

Накануне в России отмечали День апельсинов и лимонов. О пользе цитрусовых напомнил федеральный Роспотребнадзор. Специалисты рассказали, что фрукты благодаря богатому химическому составу отлично восполняют витамины и нужные для поддержания организма вещества.

© unsplash.com

Польза цитрусовых для организма

Фрукты содержат не только витамин C, но и антиоксиданты, защищающие организм от разрушения, а также фитонциды – вещества, повышающие иммунитет. Вдобавок в плодах содержится много пектинов, которые активно участвуют в работе пищеварительной системы и выведении токсинов из организма.

Лимоны нормализуют сосудистый тонус и стабилизируют работу нервной системы. В них большой запас меди, которая способствует правильному усвоению белков, углеводов и железа. Апельсины, в свою очередь, богаты аскорбиновой кислотой, витаминами B1, B2, B4-B6. Их главная польза заключается в поддержании здоровой нервной системы и головного мозга. Эти фрукты также насыщены витамином A и бета-каротином, важным для качественного умственного развития детей и профилактики возрастных изменений мозга.

Умеренное потребление цитрусовых оказывает благоприятное воздействие на организм: улучшает самочувствие, стабилизирует работу кишечника, обмен веществ, улучшает аппетит, снижает уровень холестерина, уменьшает вязкость крови, насыщает организм витаминами, снимает усталость, вялость и апатию, облегчает отечность и выводит лишнюю жидкость из организма. Апельсины и лимоны повышают работоспособность, улучшают настроение и нормализуют эмоциональный фон.

Противопоказания

Однако важно иметь в виду, что цитрусовые также обладают рядом противопоказаний. Например, их не стоит употреблять людям, склонным к аллергии, поскольку плоды обладают повышенной аллергенностью. По этой же причине стоит воздержаться от апельсинов и лимонов кормящим мамам.

Соки имеют высокую кислотность, поэтому могут стать причиной обострения или развития хронических заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка или панкреатита. Кроме того, после употребления напитка или фруктов желательно почистить зубы или прополоскать ротовую полость для защиты эмали.

Как выбрать качественный фрукт

В Роспотребнадзоре напоминают, что приобретать фрукты нужно в санкционированных и сертифицированных торговых точках. Лучше избегать покупок на рынках, в торговых киосках и ларьках, расположенных вдоль автомобильных магистралей.

Перед покупкой озаботьтесь наличием всех необходимых документов, подтверждающих качество продаваемой продукции. Чтобы не ошибиться с выбором и не взять неспелый фрукт, обращайте внимание на цвет кожуры. У спелого апельсина цвет будет ярким и равномерным, но в то же время зеленоватый оттенок может быть и у здорового сладкого апельсина. Корка должна быть гладкой. Если кожура пористая, это означает, что плод толстокожий, но хорошо поддается очистке.

Перед употреблением не забывайте тщательно мыть фрукты под проточной водой.

Ранее мы рассказывали, какие овощи и фрукты эффективнее всего помогают справиться с дефицитом витаминов в разные периоды года. Так, в список вошли, конечно же, и плоды цитрусовых. Также диетологи выделили фейхоа и хурму.