Раскрыто, сколько россиян боятся покупать шаурму

Около 44% россиян отметили, что покупают шаурму лишь в проверенных точках, следует из данных опроса NEWS.ru. При этом 24% респондентов признались, что готовы поменять свою позицию после исследования Роскачества об обнаружении опасных бактерий в образцах 29 марок шаурмы.

15% проголосовали за вариант «Ничего не могу с собой поделать, она такая вкусная», а еще 17% выбрали вариант «Нет, я ем бактерии на завтрак». Всего в анонимном опросе приняли участие на момент публикации почти 2,7 тысячи человек.

Роскачество отметило, что у 27 из 29 марок шаурмы было превышено общее микробное число, зависящее от температурного режима при хранении продукта, условий транспортировки и влаги. У 15 образцов обнаружились бактерии группы кишечной палочки. Листерии, способные вызвать симптомы отравления, обнаружены в двух образцах, золотистый стафилококк — в одном. Только один образец, по экспертизе Роскачества, оказался полностью безопасным для употребления в пищу.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко неоднократно критиковал Роскачество за их исследования. В том числе он назвал надуманной проблему обнаружения кишечной палочки в 40% образцов роллов «Филадельфия».