Пять надежных способов сократить количество микропластика в вашем рационе

Избежать микропластика полностью невозможно — он повсюду: в морепродуктах, мясе, водопроводной воде. Тем временем ученые предупреждают о связанных с ним рисках онкологии и бесплодия. К счастью, есть несколько способов хотя бы немного обезопасить себя и планету от потенциальных проблем.

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Используйте стеклянные контейнеры

Самый очевидный и простой способ съедать меньше нанопластика с едой — не допускать ее контакта с пластиком. Особенно вредно, по словам экспертов, использовать контейнеры в микроволновой печи — при нагревании микропластика выделяется еще больше. Компромиссом между пользой для здоровья и комфортом могут стать стеклянные контейнеры с удобными пластиковыми крышками. Но если вы можете отказаться и от них — сделайте это.

Откажитесь от бутилированной воды

Чтобы избежать попадания «лишнего» микропластика в организм, откажитесь от пластиковых бутылок. Это касается и больших бутылок для кулеров. Система фильтров и многоразовая стеклянная или металлическая бутылка обезопасит вас насколько это возможно. Увы, в водопроводной воде микропластик также присутствует, но, согласно новым исследованиям, кипячение может уменьшить количество потребляемого микропластика.

Избегайте фастфуда

Если с пластиковыми контейнерами все очевидно, то откуда пластик в фастфуде? Исследования показали, что в еде остаются даже элементы перчаток сотрудников, не говоря уже об упаковке, которая не такая уж бумажная, как кажется, — пленка на картоне, опять же, пластиковая по сути, и это точно не идет на пользу вашему здоровью в конечном счете, как и кофе с собой в одноразовом стаканчике.

Покупайте одежду из натуральных тканей

Круговорот микропластика в природе — это не злая шутка экологов, а реальность уже на сегодняшний день. Некоторые эксперты даже советуют ограничить потребление морепродуктов из-за целых островов пластикового мусора, который разлагается в океане и в итоге попадает в рыбу и других морских жителей. Это не только бутылки и прочая упаковка, но и синтетическая одежда. Покупая одежду из натуральных тканей, вы можете быть уверены, что она не окажется на вашей тарелке через несколько лет.

Откажитесь от скрабов с пластиком

Пластиковые микрогранулы, которые используются в средствах личной гигиены, включая скрабы для тела и зубную пасту, — еще один продукт, которого вам следует избегать. Эти крошечные кусочки пластика, используемые для бережного отшелушивания, слишком малы, чтобы отфильтровать их при очистке сточных вод. В некоторых странах их использование запрещено законодательно, но лишь в отдельных типах продуктов. Поэтому важно изучить состав и убедиться, что вы не платите за большее количество пластика в вашей жизни.

Выбирайте натуральные разделочные доски

Недавнее исследование подтвердило опасения ученых насчет разделочных досок из пластика. По мнению экспертов, из-за многократных ударов ножом по ним в процессе использования в пищу могут попадать миллионы пластиковых частиц, что сулит проблемы со здоровьем. В качестве здоровой альтернативы выбирайте бамбук — он прочнее дерева и легче поддается очистке.