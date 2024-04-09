Врач назвала продукты для сексуального влечения

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о продуктах, которые могут положительно влиять на настроение.

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Специалист отметила, что оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение помогают йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста.

Тананакина отметила, что некоторые продукты помогают побороть нервное перенапряжение, пишут «Известия».

«Присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение», — пояснила врач.

По ее словам, также поднимут настроение бананы, поскольку в них содержатся сахар, клетчатка и витамин B6.