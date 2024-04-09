Аналитики подсчитали цену пасхального кулича в этом году. Его приготовление обойдётся россиянам в 184 рубля, а покупка готового изделия — от 350 рублей в магазинах и от 850 в ресторанах. Об этом пишут «Известия».

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По данным газеты, если готовить праздничную выпечку дома, экономия составит не меньше 47% по сравнению с купленной в супермаркетах. Стоимость ингредиентов для одного кулича среднего размера рассчитана из средней цены 200 мл молока, 600 г муки, 50 г сливочного масла, 3,5 яиц, 180 г сахара, а также дрожжей и изюма.