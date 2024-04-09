Названа любимая кухня россиян

Аналитики OneTwoTrip провели опрос среди клиентов и назвали самую любимую еду у россиян. Исследование сервиса для планирования путешествий попало в распоряжение «Ленты.ру».

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Так, специалисты выяснили, что больше всего голосов набрала грузинская кухня, ее предпочитают 23,2 процента путешественников, принявших участие в опросе. На втором месте оказалась кавказская, ее отметили 20,3 процента респондентов. Русская кухня также вошла в тройку любимых у россиян, ее выбирают 13,5 процента граждан.

Более того, эксперты сервиса подчеркнули, что во время заграничных поездок многие жители России отдают предпочтение кухне страны пребывания (87,1 процента). Остальные же стараются найти в меню что-то знакомое.