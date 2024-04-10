Готовим ягодное суфле вместе с детьми
Полезный и вкусный десерт приготовленный в компании детей доставит немало удовольствия всей семье. С чего начать приобщение малышей к кулинарии? Например, с ягодного суфле.
Ингредиенты:
- ягоды (клубника/голубика) — количество на ваше усмотрение
- творожок (йогурт/биолакт) классический 1 баночка ~100 гр
- желатин — 10 гр
- вода теплая — 100 мл
Процесс приготовления:
- Развести в теплой воде желатин, мешаем до полного растворения;
- Ягоды вместе с творогом перебить в блендере;
- Влить желатин и ещё раз взбить блендером;
- Убрать в холодильник до полного застывания (~2–3 часа).