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Готовим ягодное суфле вместе с детьми

Полезный и вкусный десерт приготовленный в компании детей доставит немало удовольствия всей семье. С чего начать приобщение малышей к кулинарии? Например, с ягодного суфле.

Готовим ягодное суфле вместе с детьми
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • ягоды (клубника/голубика) — количество на ваше усмотрение
  • творожок (йогурт/биолакт) классический 1 баночка ~100 гр
  • желатин — 10 гр
  • вода теплая — 100 мл

Процесс приготовления:

  1. Развести в теплой воде желатин, мешаем до полного растворения;
  2. Ягоды вместе с творогом перебить в блендере;
  3. Влить желатин и ещё раз взбить блендером;
  4. Убрать в холодильник до полного застывания (~2–3 часа).
Еда