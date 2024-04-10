Готовим ягодное суфле вместе с детьми

Полезный и вкусный десерт приготовленный в компании детей доставит немало удовольствия всей семье. С чего начать приобщение малышей к кулинарии? Например, с ягодного суфле.

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Ингредиенты:

ягоды (клубника/голубика) — количество на ваше усмотрение

творожок (йогурт/биолакт) классический 1 баночка ~100 гр

желатин — 10 гр

вода теплая — 100 мл

Процесс приготовления: