Ресторатор рассказал, как правильно сварить пасту аль денте
Шеф-повар, владелец ресторанов Historia, Uilliams, Sartoria Lamberti и Lumicino Уилллиам Ламберти поделился своими советами по выбору и приготовлению пасты. Их публикует «Газета.ру».
По словам эксперта, первый шаг — выбрать правильный вид макаронных изделий. Ламберти предпочитает продукцию итальянских производителей, особенно тех, у которых есть отметки качества, такие как IGT и DOP.
«Цена особого значения не имеет, спагетти, условно, за 1000 рублей на вкус могут быть вполне обычными. Выбирайте, не коммерческие, а нишевые бренды и смотрите, где паста сделана. Лучше всего макаронные изделия удаются в Гарньяно или Неаполе», — пояснил Уилллиам Ламберти.
Он также рассказал, как приготовить идеальную пасту аль денте.
«Обычно на этикетке указывают среднее время готовности — 10-12 минут, мой секрет — выключить плиту за 4 минуты до этого. Вернее, варить 6,5 минуты, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе оставшейся от варки водой. Прогреть 3-4 минуты до готовности — баста», — поделился опытом ресторатор.