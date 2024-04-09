Ресторатор рассказал, как правильно сварить пасту аль денте

Шеф-повар, владелец ресторанов Historia, Uilliams, Sartoria Lamberti и Lumicino Уилллиам Ламберти поделился своими советами по выбору и приготовлению пасты. Их публикует «Газета.ру».

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По словам эксперта, первый шаг — выбрать правильный вид макаронных изделий. Ламберти предпочитает продукцию итальянских производителей, особенно тех, у которых есть отметки качества, такие как IGT и DOP.

«Цена особого значения не имеет, спагетти, условно, за 1000 рублей на вкус могут быть вполне обычными. Выбирайте, не коммерческие, а нишевые бренды и смотрите, где паста сделана. Лучше всего макаронные изделия удаются в Гарньяно или Неаполе», — пояснил Уилллиам Ламберти.

Он также рассказал, как приготовить идеальную пасту аль денте.