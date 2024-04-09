Неожиданное открытие: ученые назвали самое полезное для человека мясо

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что мясо самых больших в мире питонов является наиболее полезным для человека, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

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По данным издания, которое ссылается на ScienceAlert, в течение года учёные следили за разведением сетчатых и тёмных тигровых питонов на фермах и обнаружили, что мясо, полученное таким образом, имеет множество преимуществ по сравнению с привычной говядиной или свининой.

В частности, оно богаче по содержанию внутренних микро- и макронутриентов. Кроме того, учёные заметили, что змеи быстро росли и не теряли вес даже при длительном голодании.

При этом на каждый килограмм питоньего мяса приходилось тратить всего 1,2 кг корма, что очень мало. Для сравнения: на 1 кг куриного мяса и другой домашней птицы уходит 2,8 кг корма, на 1 кг свинины – 6 кг корма, а на 1 кг говядины – 10 кг корма.

Таким образом, практика показала, что змеиное мясо не только полезно, но и то, что разводить змей в десять раз выгоднее, чем коров.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-дерматовенеролог Софья Хаустова рассказала, что употребление мяса может помочь при борьбе с облысением.