Семь рецептов для четвертой недели Великого поста

Началась четвертая неделя Великого поста. А это значит, что постящиеся прошли ровно половину пути и соблюдать все ограничения уже становится легче. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно провести эту неделю и разнообразить свой рацион.

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Основная еда на четвертой неделе поста — это блюда из овощей, фруктов и злаков. Во вторник и четверг можно позволить себе тушеные и отварные блюда, но без масла. В среду и пятницу разрешены только сырые продукты, без термической обработки. Уже в выходные добавляют горячую еду с небольшим количеством растительного масла.

Грибные котлетки

Еще одно блюдо для выходного дня — грибные котлеты. 100 г любых сушеных грибов сварите и мелко порубите. Отдельно отварите рис (1 стакан). Смешайте рис и грибы, добавьте зелень петрушки, 0,2 г мускатного ореха, соль. Массу лучше измельчить в блендере. А затем — сформируйте котлеты и поджарьте на растительном масле.

Овсянно-банановое печенье

Быстрый и сытный завтрак. В блендере измельчите 2 банана и 1 стакан овсянки. Столовой ложкой выложите на пергаментную бумагу печенья и выпекайте 15 минут при 180 градусах. Остывший десерт можно помазать медом.

Бутерброд с икрой, но овощной

Этот бутерброд будет отличным перекусом для постящихся. Берем свежий помидор, 1 ч. л. томатной пасты, 1/2 болгарского перца, луковицу, пару зубчиков чеснока и пропускаем через блендер или мясорубку. На мелкой терке трем морковь. Все смешиваем, солим и добавляем специи: паприку молотую сладкую, мускатный орех, перец черный молотый и немного лимонного сока. Перемешиваем и намазываем на черный хлебушек.

Салат с яблоком и гранатом

Салат для дней сухоядения. Берем 100 г пекинской капусты, 1 большое яблоко, пару горстей гранатовых зерен. Яблоко и капусту нарезаем соломкой, смешиваем в миске все ингредиенты, заправляем рисовым уксусом или лимонным соком. Солим по вкусу.

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А на десерт пирог

В пост можно позволить себе и такой тертый пирог. Просейте 2 ст. л. муки, добавьте 1 ч. л. пекарского порошка, 2/3 ст. л. сахара. 120 г маргарина для выпечки натрите на терке. Все ингредиенты смешайте до получения крошки. 2/3 теста выложите в форму, а на нее начинку — 6 ложек любого варенья. Сверху насыпьте оставшуюся часть теста. Выпекайте в духовке 30 минут при 200 градусах.

Рис с шампиньонами и брокколи

Это простое сытное блюдо подойдет для выходного дня. Одну луковицу нарежьте кубиками, 500 г шампиньонов — пластинами. Обжарьте на небольшом количестве растительного масла. Добавьте 1 стакан сырого риса, перемешайте. Влейте 2 стакана воды, доведите до кипения и готовьте на медленном огне 15 минут, пока не испарится почти вся жидкость. Добавьте 200 г свежей брокколи и 100 г зеленого горошка, приправы и доведите до готовности рис — около 5 минут.

Тефтели из чечевицы

Легкие и полезные тефтели на ужин. 150 г чечевицы промойте и замочите на 12 часов. Затем слейте воду и измельчите ее блендером. 125 г риса отварите до полуготовности и обдайте холодной водой. 2 моркови натрите крупно и обжарьте в растительном масле.

Смешайте чечевицу, рис, половину обжаренной моркови, добавьте специи по вкусу. Сформируйте тефтели и выложите на сковороду к оставшейся моркови. Влейте 500 мл воды, смешанной с 2 ст. л. томатной пасты. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне 20–25 минут.

КСТАТИ

Советы священника Настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин рассказал «Вечерней Москве», как правильно провести четвертую неделю Великого поста.

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Помолимся. В эти дни все внимание и молитва христианина сконцентрированы на распятии Христовом. На этой неделе поется особая молитва «Кресту Твоему покланяемся, Владыко…». Обычно ее добавляют к вечерним молитвам в течение всей седмицы. Также люди соблюдают строгий пост и чаще ходят в храм.Читаем предания. Если нет возможности чаще ходить в храм, то люди читают предание об осуждении и распятии Христовом от всех четырех евангелистов: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Можно взять синодальный перевод на русском языке и посвятить первые четыре дня каждому из них.Сделаем близких счастливее. В эти дни нужно не забывать проявлять особую любовь и внимание к близким, то есть следовать за Христом. Любовь Господа служащая, жертвенная и отказывающаяся от себя. И в эту неделю мы, как христиане, служим и делаем счастливыми ближних.