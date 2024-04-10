Ошибка, которую стоит избегать при приготовлении брокколи

Брокколи богата сульфорафаном, который регулирует уровень сахара в крови и даже защищает от рака. Китайская исследовательская группа обнаружила, что это вещество вырабатывается в результате взаимодействия глюкозинолатов и фермента мирозиназы, который становится активным при повреждении овоща.

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Приготовление, в том числе в микроволновой печи, значительно снижает содержание глюкозинолатов в овощах. Мирозиназа также чувствительна к теплу, что делает сырую брокколи лучшим источником сульфорафана.

Учёные обнаружили, что полезные свойства продукта сохраняются, если брокколи измельчить перед приготовлением и дать ей немного «отдохнуть». Этот метод значительно увеличивает содержание сульфорафана, хотя и требует больше времени, говорят исследователи.