На замену майонезу: легкие заправки для салатов
Весна – время легких вкусных салатов из свежих овощей.
Вот несколько рецептов соусов для заправки, которые отлично подойдут на замену майонезу, сделают вкус блюда интереснее и не повредят фигуре.
Йогуртовый соус
Ингредиенты:
Натуральный йогурт без сахара 1 баночка (120 г)
Лимонный сок 1 ст. л.
Лимонная цедра 1/2 ч. л.
Прованские травы по вкусу
Сметанно - огуречный соус
Ингредиенты:
- 2 свежих огурца
- 100 гр густой сметаны
- 1–2 зубчика чеснока
- пучок любой зелени
Имбирный соус
Ингредиенты:
- 200 г нежирной сметаны
- 2 ч.л. дижонской горчицы (нет дижонской, берите обычную)
- 1 ч.л. молотого имбиря (или 2 см свежего корня имбиря)
- 1 пучок укропа
Кефирно - клюквенный соус
Ингредиенты:
100 мл кефира горсть замороженной клюквы
1 ст.л. лимонного сока
2 ч.л. оливкового масла красный
молотый перец – по вкусу
Творожно – ореховый соус
Ингредиенты:
- 200 г обезжиренного мягкого творога
- 1/4 ст. грецких орехов
- 0,5 ч.л. тертого хрена (можете взять готовый сливочный хрен)
- 1 ч.л. лимонного сока
- молотый перец – по вкусу
- кефир - по необходимости, чтобы сделать соус менее густым