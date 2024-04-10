На замену майонезу: легкие заправки для салатов

Весна – время легких вкусных салатов из свежих овощей.

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Вот несколько рецептов соусов для заправки, которые отлично подойдут на замену майонезу, сделают вкус блюда интереснее и не повредят фигуре.

Йогуртовый соус

Ингредиенты:

Натуральный йогурт без сахара 1 баночка (120 г)

Лимонный сок 1 ст. л.

Лимонная цедра 1/2 ч. л.

Прованские травы по вкусу

Сметанно - огуречный соус

Ингредиенты:

2 свежих огурца

100 гр густой сметаны

1–2 зубчика чеснока

пучок любой зелени

Имбирный соус

Ингредиенты:

200 г нежирной сметаны

2 ч.л. дижонской горчицы (нет дижонской, берите обычную)

1 ч.л. молотого имбиря (или 2 см свежего корня имбиря)

1 пучок укропа

Кефирно - клюквенный соус

Ингредиенты:

100 мл кефира горсть замороженной клюквы

1 ст.л. лимонного сока

2 ч.л. оливкового масла красный

молотый перец – по вкусу

Творожно – ореховый соус

Ингредиенты: