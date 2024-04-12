Диетолог рассказала, можно ли похудеть с помощью шашлыка

Диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть.

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— В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий, — отметила эксперт.

Подымникова порекомендовала брать для шашлыка курицу или говядину, так как в них содержится меньше жира, а также следует обратить внимание на маринад.

— Никакого майонеза или сметаны, только греческий йогурт или ягоды. Мясо, зажаренное в ягодном соке, помогает согнать отеки и улучшить тон кожи, — подчеркнула Подымникова.

В беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» эксперт уточнила, для того чтобы не столкнуться с белковым отравлением, не рекомендуется съедать больше одного килограмма жареного мяса в день. Но если вы все же очень хотите съесть больше, то добавьте к нему свежие овощи и пейте много воды.