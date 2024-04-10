Пять продуктов, которые могут заменить в блюдах соль

Эксперты рассказали, какими продуктами можно заменить соль, не лишив при этом блюда вкусовых качеств, а только добавив пользы.

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Диетолог Екатерина Ященко отметила, что в морской капусте содержится много калия, который тоже может придавать солоноватый вкус пище. Кроме того, в этом продукте много йода. Есть высушенные варианты: капусту мелко шинкуют и добавляют в качестве специи.

Следующий способ обмануть вкусовые рецепторы — лимонный сок. Если заправить им салат, то отсутствие соли можно не заметить.

Улучшить вкус блюд без соли поможет и зелень — укроп, петрушка, зеленый лук. Все эти травы содержат большое количество витаминов.

В перечне продуктов, которые советуют эксперты, значится и сельдерей. Его можно мелко нарезать и добавлять в готовые блюда. Терапевт Анна Горбунова отметила, что сельдерей, как и морская капуста, имеет немного солоноватый привкус.

Также стоит добавлять в блюда паприку, карри и тмин. Такие пряности не только вкусные добавки к еде, но еще и считаются природными антидепрессантами, которые улучшают настроение, передает телеканал «Санкт-Петербург».

До этого шеф-повар Григорий Мосин развеял миф о том, что не стоит солить мясо до жарки. По его словам, соль не сделает мясо сухим, передает Царьград.

Как влияет на человека употребление соли и можно ли снизить ее количество в рационе, «ВМ» рассказала врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник.