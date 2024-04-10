Для семейного вечера и для романтического ужина. Готовим курицу в цитрусовом маринаде
Что приготовить на ужин? Этим вопросом ежедневно задаются миллионы женщин. Когда вечером семья собирается за общим столом, конечно, хочется, порадовать всех вкусным блюдом. А если это романтический ужин для любимого — тем более возникает желание удивить и покорить. Что ж, мы готовы с этим помочь.
Ингредиенты:
Куриное филе — 600 г.
Апельсин — 2 шт.
Куркума — 1 ч. л.
Карри — 0,5 ч. л.
Сушеные травы (розмарин, прованские) — 0,5 ч. л.
Соль, перец, паприка — по вкусу
Процесс приготовления:
Выжать сок апельсина. Добавить специи (куркума, карри, сушеные травы (розмарин, прованские) паприка, молотый перец).
Смешать, обмазать куриное филе. Сделать в мясе глубокие надрезы и поместить в них кольца апельсина. Мариновать минут 30, или оставить на ночь.
Отправить в духовку при 200° на 40–50 минут.