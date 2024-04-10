Для семейного вечера и для романтического ужина. Готовим курицу в цитрусовом маринаде

Что приготовить на ужин? Этим вопросом ежедневно задаются миллионы женщин. Когда вечером семья собирается за общим столом, конечно, хочется, порадовать всех вкусным блюдом. А если это романтический ужин для любимого — тем более возникает желание удивить и покорить. Что ж, мы готовы с этим помочь.

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Ингредиенты:

Куриное филе — 600 г.

Апельсин — 2 шт.

Куркума — 1 ч. л.

Карри — 0,5 ч. л.

Сушеные травы (розмарин, прованские) — 0,5 ч. л.

Соль, перец, паприка — по вкусу

Процесс приготовления:

Выжать сок апельсина. Добавить специи (куркума, карри, сушеные травы (розмарин, прованские) паприка, молотый перец).

Смешать, обмазать куриное филе. Сделать в мясе глубокие надрезы и поместить в них кольца апельсина. Мариновать минут 30, или оставить на ночь.

Отправить в духовку при 200° на 40–50 минут.