Родиной роллов является отнюдь не Япония: впервые они появились 2000 лет назад в районе реки Меконг, протекающей по полуострову Индокитай. И если сейчас роллы не рекомендуется хранить, то раньше таким образом консервировали рыбу, подсаливая и заворачивая ее в крупу. Не будем следовать примеру предков: едим роллы свежими. Рассказываем, где.

Chin Chin

Красная икра одинаково хорошо относится к крабу и обожженному лососю, а черная предпочитает водить дружбу с острым тунцом. Тем временем запеченный персик ладит с фуа-гра, а авокадо, что совсем не удивительно, коллабится с хамачо и соусом халапеньо. В сетах тоже царит полное взаимопонимание: лосось, угорь и краб знают, как объединить соседей по тарелке.

«Б12»

Фуа-гра, телятина, спаржа, груша не самые очевидные ингредиенты для приготовления роллов. Однако, когда дело касается вкусов Азии, уместны любые эксперименты. Текстуру фуа-гра подчеркнет краб или груша, телятина станет выразительнее благодаря черной икре, спаржа и креветка идут в органичном дуэте, а тунец украсит глазунья из перепелиного яйца.

Moon

Не секрет, что для суши и роллов подойдет не каждый вид риса. В ресторане используют один из самых оптимальных — косиибуки, который произрастает в префектуре Ниигата, и заправляют сушидзу сладким рисовым вином, саке, мицуканом и водорослями комбу. Такой рис становится достойной основой и для ролла из голубого тунца с уни, и для хэндролла с фуа-гра и крабом под соусом из пяти видов красных перцев и конопли или с хамачи и трюфелем с фурикаке.

Happy End Bar & Kitchen

Вот-вот стартует сезон летних вечеринок, поэтому смело добавляем буйных красок. Итак, зеленая, красная, черная икра масаго заставит выглядеть эффектно и острый ролл с крабом, и фаворита многих «Калифорнию». Острому роллу с тунцом придаст знойности хрустящая японская приправа шичими, а свою горячую натуру проявят ролл с опаленным лососем и креветкой, а также ролл-темпура с угрем и лососем.

Tsunami

Стиль никкей родился в конце XIX века благодаря переехавшим в Перу японцам, которые переосмыслили местные гастротрадиции на азиатский манер. Оценить, насколько тесно переплелись две культуры, можно в данном ресторане, например, заказав ролл «Камчатский краб маракуйя» или «Сакана» с лососем, тунцом, домашним картофельным паем и соусами кунжутный айоле и терияки.