Самые полезные виды чая

Некоторые сорта чая обладают большей пользой для здоровья, чем остальные. Связано это с высоким содержанием в них антиоксидантов, полифенолов и других полезных соединений.

© Ferra.ru

Зелёный чай. Считается одним из самых полезных видов чая за счёт высокой концентрации антиоксидантов. Его преимущества включают помощь в снижении веса, поддержку работы мозга и пользу для здоровья сердца.

Чёрный чай. Он поддерживает сердце в норме, потенциально помогая снизить уровень холестерина, улучшить здоровье кишечника и снизить кровяное давление. Также этот напиток связывают со снижением риска возникновения инсульта, деменции.

Мятный чай. В нём нет кофеина, и он помогает поддерживать пищеварение.

Ромашковый чай. Он известен успокаивающим действием. Также он содержит много антиоксидантов, которые снижают вероятность развития ряда заболеваний, включая болезни сердца и рак. Известна ромашка тем, что улучшает качество сна. Наконец, ромашковый чай может помочь пищеварению, уменьшить менструальные боли.

Улун. По степени окисления он находится примерно между чёрным и зелёным чаем. Этот напиток уменьшает воспаление, поддерживает в норме обмен веществ, здоровье сердца.

© STEFANIA PELFINI, LA WAZIYA PHOTOGRAPHY / GETTY IMAGES

Чай из одуванчика. В нём много витаминов, минералов, антиоксидантов, которые поддерживают здоровье печени, стимулируют пищеварение, уменьшают воспаление. Также этот чай отличается мочегонными свойствами.

Белый чай. Это чай с минимальной степенью обработки. В основном его получают из молодых листьев и почек растения Camellia sinensis. Отличается напиток высоким содержанием антиоксидантов. Кроме того, в нём мало кофеина.

Чай ройбуш. Он богат антиоксидантами. Эти вещества потенциально могут снизить вероятность развития рака и сердечных заболеваний. Также известен этот чай успокаивающими свойствами.

Чай из гибискуса. Этот освежающий напиток содержит антиоксиданты витамин С и бета-каротин. Также он помогает снизить кровяное давление, улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Имбирный чай. Он содержит большое количество антиоксидантов и биологически активных соединений, таких как гингерол. Они обладают мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Благодаря такому чаю можно облегчить пищеварительный дискомфорт, уменьшить тошноту, снизить риск возникновения хронических заболеваний.