Популярны на завтрак: вот что произойдет, если есть хлебцы каждый день

Хлебцы — практичная альтернатива свежему хлебу из пекарни. Эксперты рассказали о преимуществах этого продукта для здоровья.

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Во-первых, хлебцы низкокалорийны. В среднем кусочек содержит всего 45 калорий. К слову, в ломтике обычного ржаного хлеба калорий больше в два раза.

Во-вторых, хлебцы из муки грубого помола богаты клетчаткой. Она способствует пищеварению и надолго сохраняет чувство сытости.

Наконец, этот продукт содержит важные питательные вещества, в том числе цинк, кальций и магний. В зёрнах хрустящих хлебцев есть растительный белок и полезные жиры.

При выборе продукта следует убедиться, что он изготовлен не из белой муки.