Раскрыты признаки, по которым можно понять, испортились ли яйца

Иногда бывает действительно сложно определить, испортились ли яйца. Употребление испорченных продуктов, как известно, может привести к отравлению: тошноте, рвоте, диарее, лихорадке. В тяжёлых случаях возможны госпитализация или долгосрочные проблемы со здоровьем.

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Чтобы понять, испортились ли купленные вами яйца, сделайте следующее.

Понюхайте яйца. Разбейте яйцо на чистую белую тарелку, стараясь сохранить желток целым. Свежие яйца обладают тонким и едва заметным запахом. Если же у продукта сильный неприятный запах, это явный признак того, что оно испортилось и есть его нельзя.

Осмотрите яйца. Проверьте, нет ли на скорлупе трещин, слизи или порошкообразных остатков. Всё это может указывать на рост бактерий или на повреждение яйца. Разбив яйцо, осмотрите белок и желток. Свежие яйца будут иметь яркий желток и густой мутный белок, а старые плоский желток и жидкий, водянистый белок.

Проверьте дату истечения срока годности. Правда, важно понимать, что эта дата не является единственным показателем свежести продукта.

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Проверьте яйца при помощи воды. Наполните миску холодной водой и аккуратно поместите в неё яйца. Считается, что свежие яйца должны опуститься на дно, а старые всплывают. Правда, не все эксперты подтверждают эффективность этого метода.

Проверьте слизистость яиц. Наличие слизистой оболочки на скорлупе может указывать на рост бактерий, а порошкообразные пятна, которые остаются у вас на руках, — на плесень. Также если какая-то часть яйца липкая на ощупь, это может быть признаком того, что бактерии начали размножаться.