Как приготовить полезное варенье и сохранить все витамины? Записывайте рецепт

Варенье — любимое лакомство для детей и взрослых. Оно и отлично подойдёт для блинчиков на завтрак, и пригодится при приготовлении десертов. Многие специально на зиму делают побольше заготовок, чтобы получать витамины из ягод, даже когда их мало в магазинах. Рассказываем, сколько пользы в варенье и какое самое полезное.

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Сколько пользы в варенье

Как рассказал портал «kras.mk.ru» со ссылкой на Роспотребнадзор, при варке часть витаминов из ягод разрушается. Например, тот же витамин С. Но если добавлять ягоды уже в кипящую воду и не измельчать их предварительно, то аскорбиновую кислоту получится сохранить. Также в варенье остаются витамины группы В и витамин А.

Ещё в готовом продукте полно клетчатки и минералов — они после термической обработки тоже сохраняются.

Полезное варенье

Чтобы в варенье остался максимум пользы, эксперты посоветовали не кипятить его несколько раз и не варить слишком долго. А ещё лучше просто перетирать ягоды с сахаром и есть — так варенье будет максимально полезным.

Специалисты отметили, что из-за большого количества сахара в составе на варенье не стоит налегать диабетика и детям до пяти лет. Осторожнее с ним стоит быть и тем, у кого есть аллергия на ягоды.