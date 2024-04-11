Любите мыть или замачивать рис? Эксперты объяснили, как это меняет крупу

Перед приготовлением многие хозяйки промывают крупу, особое внимание уделяя рису. Ему воду менять приходится несколько раз, пока она перестанет быть мутной. Специалисты по питанию рассказали, стоит ли мыть или замачивать рис и как это влияет на его полезные свойства.

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Зачем промывать рис

Как объяснила учёная и диетолог Кейтлин Сасс, у промывания риса есть несколько ощутимых плюсов, пишет Health.

Рис становится мягче, быстрее готовится и меньше слипается из-за удаления лишнего крахмала. С водой уходит и возможный мелкий мусор и вредные примеси, которые могли попасть в продукт на производстве. В пище остаётся меньше микропластика (на 20−40%). Снижается количество мышьяка в рисе, который злак накапливает во время роста.

Минусы промывания риса

Вода вымывает из риса полезные вещества, например железо, фолиевую кислоту, витамины группы В. Замачивание риса убирает клетчатку — полезный резистентный крахмал, который надолго насыщает и помогает худеть.

Специалистка советует промывать рис, но не сильно увлекаться, чтобы не испортить крупу. А в целом рис, особенно коричневый, врачи советуют есть при похудении — у него низкий инсулиновый индекс. Что это такое, почему полезен при снижении веса и какие ещё продукты его имеют — читайте в эксклюзиве «Секрета».