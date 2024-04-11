Диетолог рассказала о полезных свойствах комбучи
За счёт молочной кислоты чайный гриб улучшает пищеварение. Кроме того, напиток натурален, в нём нет химикатов, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова.
«От комбучи поступят витамины и молочно-кислая кислота, которая помимо того, что это антисептик, это ещё и улучшает пищеварение. Если мы еду запили сладким газированным напитком, то это ужас. А если 200 мл кобмучи выпить в рамках здорового пищеварения, то органические кислоты улучшат пищеварение. Если комбучу сравнить с любым сладким газированным продуктом известных брендов, она полезнее, потому что в основе чайные напитки с добавленным сахаром. Сахар там не для того, чтобы нас с вами ублажить, а для того, чтобы бактерии, которые там есть, смогли поглотить его и выделить те самые вкусовые ощущения, которые мы испытываем от органических кислот. У них есть свой привкус, и нам начинает это нравиться. Бактерии могут не весь сахар съесть, но это лучше, потому что комбуча отличается по составу, это натуральная история, там мини-фабрика, которая сидит всё синтезирует. А в газировке, тонизирующих напитках исключительно химический состав, там витамины B, C, кофеин, таурин, то, что бодрит и так далее».