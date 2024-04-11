Калорийные продукты, которые надо есть даже худеющим

Подсолнечное, сливочное и арахисовое масла, пармезан и печень трески, несмотря на высокую калорийность, нельзя исключать из рациона даже худеющим людям, считает врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова. В беседе с изданием «Доктор Питер» она отметила, что перечисленные продукты очень полезны для организма.

Все эти продукты очень калорийны, преимущественно за счет жиров в своем составе. Однако увлекаться ими, несмотря на пользу, не стоит: одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд — в лекарство, — сказала врач.

Также к полезным, но калорийным продуктам она причислила орех-макадамию, кокосовое масло и кунжут. По словам специалиста, продукты — это не только калории, но еще микро- и макроэлементы, необходимые для жизни.