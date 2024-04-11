Названа наиболее вредная каша на завтрак

Овсяные каши быстрого приготовления не содержат клетчатку, а значит, не несут пользы для организма, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, такое блюдо будет «царапать сосуды». По словам врача, нужно отдавать предпочтение овсянке из цельного зерна, поскольку в ней есть грубое волокно, необходимое для очищения кишечника.

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В кашах быстрого приготовления нет клетчатки. Она будет царапать сосуды и «наращивать» бляшки. Овсянка из цельного зерна содержит клетчатку, которая обеспечивает очищение кишечника. Клетчатка — грубое волокно. Это основа растительных веществ. Попадая в организм, она набухает, впитывает воду и выводит канцерогены, холестерин и токсические вещества, — уточнила Малышева.

Врач отметила, что при выборе овсянки надо обращать внимание на время приготовления — от 20 минут и дольше. Малышева также объяснила, что маркировка «№ 1», как правило, присваивается тем видам овсянки, зерно которой просто расплющено и не пропарено. Это лучший вариант, поскольку такая каша будет содержать грубое волокно, добавила ведущая.

Кроме того, врач рекомендовала не хранить овсянку в фабричной упаковке, так как она будет впитывать влагу. Чтобы продукт сохранил свои полезные свойства, лучше переложить его в герметичную тару из стекла или пластика и держать в прохладном месте.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что при отсутствии аппетита утром стоит есть легкие и легкоусвояемые продукты вместо тяжелых или жирных блюд. Специалист отметила, что подойдут каши, тосты с авокадо, фрукты, омлеты и йогурты. Также подойдут смузи или батончики из орехов и фруктов.

При отсутствии аппетита, по словам врача, рекомендуется начинать утро с небольших перекусов и постепенно увеличивать объем завтрака. Джутова призвала не забывать о режиме питания и не отказываться по утрам от еды. Утренний прием пищи помогает поддерживать обменные процессы в организме и спасает от переедания днем и вечером, объяснила диетолог.