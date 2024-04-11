Контролируют сахар и массу тела: специалисты рассказали о пользе грибов

По их словам, грибы содержат витамины B и D, которые поддерживают энергетический баланс и кости, влияют на настроение. А медь в продукте сохраняет активность и силы организма.

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- Есть некоторые исследования, показывающие, что белые грибы могут благотворно влиять на иммунитет, - уточнили эксперты. - Это происходит в том числе благодаря пребиотикам, которыми они богаты. Вещества активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Также продукт контролирует уровень сахара и массу тела, он полезен для мочевыделительной системы, а также для сердца, сосудов, пищеварения. Есть в нем и антиоксиданты. Они защищают клетки от окисления.