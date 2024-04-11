Диетолог объяснила, как побороть чувство голода

Вопрос о том, как правильно питаться, чтобы не страдала фигура, волнует каждого. Какую ошибку совершают люди при приеме пищи, рассказала в беседе с «ФедералПресс» специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни и врач-диетолог Марина Макиша.

«Если человек съел на завтрак 100 г куриной грудки, то надолго его это не насытит, несмотря на то что это белок. А если съест 100 г куриной грудки, немного овощей и кусочек цельнозернового хлеба, то тогда чувство насыщения продлится намного дольше», – приводит пример специалист.

Чтобы не испытывать чувство голода, нужно включить в рацион продукты, способствующие длительному насыщению, объясняет Марина Макиша. В первую очередь к категории таких продуктов относится белок, дающий чувство сытости до 4 часов. Затем идут жиры и сложные углеводы.

Диетолог отмечает, что самое важное – это сбалансированность приема пищи. Если правильно организовать свой рацион, то больше не придется испытывать вечное желание перекусить.