Врач назвала продукт, который поможет иммунитету весной

Весной восстановить иммунитет поможет редька, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. В беседе с LIFE.ru ученый подчеркнула, что это продукт с низким гликемическим индексом, поэтому подойдет худеющим и людям, страдающим от сахарного диабета.

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Редька любого сорта — это овощ с низким гликемическим индексом, в связи с чем она эффективна при похудении, в том числе для больных диабетом обоих типов, снижает уровень сахара в крови, стабилизирует иммунную систему, за счет витамина С поддерживает оптимальную вязкость крови, — пояснила эксперт.

Редька очищает организм от токсичных веществ, нормализует работу кишечника и головного мозга и помогает при кашле. Кроме того, корнеплод обладает мочегонным и желчегонным эффектом. Как уточнила эксперт, женщинам рекомендуется есть редьку во время месячных, чтобы уменьшить боли. Кормящим грудью стоит употреблять корнеплод вместе с медом. Мужчинам же продукт поможет повысить либидо.