Названы недопустимые перед поездкой на автомобиле продукты

Гастроэнтеролог клиники «Маммологический центр L7» Бавер Салихова призвала водителей отказаться от употребления кваса, кефира, айрана, тана, кумыса и ацидофилина, поскольку они содержат небольшое количество алкоголя. Недопустимые перед поездкой за рулем автомобиля продукты она назвала «Ленте.ру».

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Салихова объяснила, что кефир, кумыс и многие другие кисломолочные напитки производятся при помощи брожения, во время которого выделяются углекислый газ и этиловый спирт. Первый, по ее словам, выходит пузырьками, придающими подобным напиткам небольшую газированность, а второй остается в продукте.

Называть эти напитки алкогольными некорректно: содержание спирта в них минимальное. В кисломолочных продуктах — от 0,07 до 0,2 процента в нормальном состоянии и до трех процентов — при долгом хранении при комнатной температуре. В квасе концентрация спирта больше, поэтому ее искусственно ограничивают до 1,2 процента, однако в домашнем напитке она может достигать трех процентов.

По словам собеседницы «Ленты.ру», спирт содержат и фрукты: при перезревании в них начинается процесс брожения. Причем больше всего спирта — в перезревших бананах: количество спирта в пяти почерневших фруктах равно количеству спирта примерно в 250 миллилитрах пива. Также процесс брожения запускается в соках, если открытая упаковка хранится при комнатной температуре, предупредила Салихова.

Кроме того, спирт входит в состав соевого соуса, солений (особенно огурцов и помидоров), выпечки и даже фондю, продолжила гатроэнтеролог.

«Спирт в сыре препятствует его сворачиванию, поэтому часто в фондю добавляют алкоголь, чтобы улучшить вкус блюда», — объяснила врач.

В то же время врач отметила, что, чтобы почувствовать эффект, эквивалентный опьянению после 400 миллилитров вина, нужно выпить 11 литров кефира. Взрослому мужчине, чтобы почувствовать наличие в спирта в бананах, придется съесть от 20 переспелых фруктов.