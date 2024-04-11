Эксперт рассказал об особенностях сбора первых весенних грибов

В лесах появились первые строчки и сморчи. Весной 2024 года это произошло раньше обычного срока. Об этом рассказал знаток тихой охоты, блогер Дмитрий Тихомиров.

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Он отметил, что обычно такие грибы начинают встречаться в средней полосе России только в конце апреля-начале мая. Сморчки можно собирать в осиновых лесах, а строчки любят смешанные леса, березняки.

— Еще они любят расти по канавкам на бывших торфоразработках, — добавил Тихомиров в комментарии RuNews24.ru.

Распознать первые грибы нетрудно благодаря их диковинной форме. Сморчки похожи на пирамидки, гигантские строчки имеют мозговидную форму. Нередко одно семейство гигантских строчков дает возможность наполнить корзину.

Эксперт добавил, что сморчки съедобны без предварительной обработки, а гигантские строчки лучше все же предварительно отварить, так как в них содержится токсин гиромитрин. Важно хорошо промыть плодовые тела, потому что благодаря особенному строению шляпки в ней скапливаются песок, земля, букашки и лесной мусор.

Активный грибной сезон в Подмосковье обычно стартует с середины апреля — начала мая. За сморчками лучше ехать в Лосино-Петровский район, поселки Прокудино, Орловку и город Орехово-Зуево. Маслята радуют грибников в восточных и юго-восточных районах Московской области, передает «360».

Эксперты рассказали, какие грибы можно найти в Подмосковье в апреле.