Картофельный гратен по традиционному французскому рецепту

Картофельный гратен — это французская классика. Слои запеченного мелко нарезанного картофеля, сливок, масла и сыра с оттенком свежего тимьяна делают его роскошным и очень вкусным.

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Ингредиенты:

Картофель — 500 г.

Сливки — 100 мл.

Молоко — 100 мл.

Чеснок — 1 зубчик

Твердый сыр — 50 г.

Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Тимьян — по желанию

Сливочное масло — 10 г.

Процесс приготовления: