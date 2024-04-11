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Картофельный гратен по традиционному французскому рецепту

Картофельный гратен — это французская классика. Слои запеченного мелко нарезанного картофеля, сливок, масла и сыра с оттенком свежего тимьяна делают его роскошным и очень вкусным.

Картофельный гратен по традиционному французскому рецепту
© Pixabay

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г.
  • Сливки — 100 мл.
  • Молоко — 100 мл.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Твердый сыр — 50 г.
  • Мускатный орех — 0,5 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Тимьян — по желанию
  • Сливочное масло — 10 г.

Процесс приготовления:

  1. Подготовить соус — соединить сливки с молоком, добавить измельченный чеснок, соль, перец и мускатный орех.
  2. Картофель очистить, нарезать тонкими пластинами.
  3. Выложить картофель в смазанную сливочным маслом форму в три ряда, сверху полить частью соуса, затем выложить оставшийся картофель.
  4. Полить все оставшимся соусом. При желании положить веточку тимьяна.
  5. Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой до 180°С духовке 40 — 45 минут.
Еда