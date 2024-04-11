Картофельный гратен по традиционному французскому рецепту
Картофельный гратен — это французская классика. Слои запеченного мелко нарезанного картофеля, сливок, масла и сыра с оттенком свежего тимьяна делают его роскошным и очень вкусным.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г.
- Сливки — 100 мл.
- Молоко — 100 мл.
- Чеснок — 1 зубчик
- Твердый сыр — 50 г.
- Мускатный орех — 0,5 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Тимьян — по желанию
- Сливочное масло — 10 г.
Процесс приготовления:
- Подготовить соус — соединить сливки с молоком, добавить измельченный чеснок, соль, перец и мускатный орех.
- Картофель очистить, нарезать тонкими пластинами.
- Выложить картофель в смазанную сливочным маслом форму в три ряда, сверху полить частью соуса, затем выложить оставшийся картофель.
- Полить все оставшимся соусом. При желании положить веточку тимьяна.
- Накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой до 180°С духовке 40 — 45 минут.