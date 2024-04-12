Готовим бабушкин десерт с грецкими орехами

В век интернета бывает непросто удивить близких вкусным ужином. Но порой помощь приходит откуда не ждали: жительница Сургута Наталья Ельчина нашла в кулинарной тетради бабушки ее изобретение. Рецептом она поделилась с «ФедералПресс».

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«Боже, как вкусно! Просто бросьте грецкие орехи в кипяток и приготовьте вкуснятину», – рекомендует сургутянка Наталья.

По ее словам, секрет приготовления ей рассказала бабушка еще в детстве, но со временем кулинарная мудрость забылась. Недавно северянка нашла бабушкину тетрадь с записями рецептов и решила удивить семью.

После 3–4 минут в кипятке орехи очень легко очищаются, а их вкус становится более насыщенным. Кстати, есть альтернативный вариант – можно слегка обжарить грецкие орехи на сковороде, как это делают шеф-повара ресторанов. После этого Наталья рекомендовала измельчить в блендере орехи и продолжить приготовление десерта в восточном стиле.

Дальше сургутская хозяйка делает что-то вроде пахлавы по-домашнему. Лист слоеного теста она промазывает абрикосовым вареньем, а сверху выкладывает ореховую пасту, посыпает изюмом и сворачивает рулет. Лайфхак хозяйки: залепить тесто без труда можно, если место склейки смазать вареньем. Затем Наталья ставит десерт в духовку на 20 минут, выпекать восточную сладость надо при 200 градусах. За пять минут до готовности нужно промазать кулинарное изделие сверху яичным желтком, чтобы вид стал румяный и аппетитный.