Названы способы дольше сохранить репчатый лук свежим

Репчатый лук не стоит хранить в холодильнике, потому что из-за повышенной влажности он может размокнуть, рассказала любительница готовки и предпринимательница Мерисса Алинк. Способы дольше сохранить овощ свежим она назвала в беседе с Express.

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По словам Алинк, лучше всего хранить лук в ящике или шкафу.

«Положите его в сухое место, куда не попадает влага, чтобы предотвратить порчу и гниение. Избегайте хранилищ под раковиной или в подвале — там влажно», — предупредила она.

По словам эксперта, хранение в слишком жарком месте приведет к высыханию лука и гниению — он может дать ростки, что испортит его как продукт. В слишком холодном месте луковицы, наоборот, могут размокнуть, стать мягкими и заплесневеть.

Также Алинк посоветовала вынуть луковицы из пластиковой упаковки и переложить в бумажный пакет или авоську, что обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит порчу продукта.