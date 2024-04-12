Нутрициолог рассказал, к чему может привести чрезмерное потребление арбуза

Нутрициолог Денис Сазонов рассказал, что фрукты и ягоды считаются полезными, но их чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем.

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Особенно опасными в этом плане могут быть арбузы. Если переборщить с ним, можно столкнуться с отеками.

— Допустимая норма в день для взрослого: 300 граммов плода — это примерно три дольки арбуза. Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отеков на следующее утро можно получить тусклую кожу, — отметил Сазонов.

Эксперт отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что если не превышать допустимую норму потребления, можно избежать негативного эффекта.

— Подавайте его на стол вместе с ржаным хлебом. Сложные углеводы быстрее насытят, а значит, будет сложнее переесть, — посоветовал эксперт.

В свою очередь гастроэнтеролог Светлана Ермакова отметила, что ежедневно рекомендуется употреблять 400 граммов овощей и фруктов. Это поможет замедлить старение и снизить риск развития рака, передает «360».