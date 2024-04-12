Ученые увидели связь между одиночеством и желанием сладкого

В новом исследовании, проведенном учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством психолога Арпаны Гупты, было обнаружено значительное влияние одиночества на мозговую активность женщин в ответ на изображения еды. Результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, показывают усиление активности в областях мозга, связанных с размышлениями, и снижение активности в области контроля у женщин, испытывающих социальную изоляцию, передает Центральная Служба Новостей.

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В ходе исследования, ученые изучили мозговую активность 93 здоровых женщин в пременопаузе из Лос-Анджелеса, которые оценили свое психическое здоровье и уровень социальной изоляции. Мозговая активность участниц была изучена с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии при просмотре различных категорий продуктов питания.

Результаты показали, что участницы с более высоким уровнем социальной изоляции более активно реагировали на изображения высококалорийных сладких продуктов. Эта реакция была связана с повышенной активностью в нижней теменной доле и затылочной коре и снижением активности в дорсолатеральной префронтальной коре, что указывает на ослабление функций самоконтроля.

По словам Гупты, сладкие продукты могут стимулировать центр вознаграждения в мозге, предлагая временное удовлетворение и снижение социального дискомфорта. Это открытие подчеркивает важность понимания связи между социальным взаимодействием, пищевым поведением и мозговой активностью. Полученные данные могут способствовать разработке новых подходов к лечению и поддержке людей, страдающих от одиночества и связанных с ним нарушений пищевого поведения, особенно среди женщин в пременопаузе.