Россиянам перечислили наиболее вредные сладости

Сладкие вафли считаются одним из наиболее вредных вариантов десертов, заявила преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева. Другие не лучшие для здоровья сладости, а также способы найти им замену, она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

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Беляева отметила, что сладкие вафли содержат целый список далеко не самых полезных ингредиентов: трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара. Альтернативой этому лакомству она назвала мюсли в батончиках. Однако не все из них одинаково полезны, предупредила биотехнолог. Она посоветовала отдавать предпочтение продукции, изготовленной из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов. Такое лакомство, считает Беляева, может заменить и другие вредные десерты, например, популярные шоколадные батончики.

Шоколадные батончики многими потребляются даже не как лакомство, а как быстрый способ утолить голод. Однако насыщение происходит за счет быстрых углеводов. Значит, голод вернется очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали.

Кроме того, эксперт посоветовала с осторожностью покупать мед в супермаркетах, так как часто производители продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку. Также стоит отказаться от мармеладных мишек и прочих жевательных конфет, потому что в них почти нет натуральных ингредиентов, зато много сахара, объяснила Беляева.

Еще одним вредным вариантом десерта биотехнолог назвала сладкие йогурты с фруктовыми вкусами. По ее словам, они очень сладкие и, как правило, содержат синтетические красители и ароматизаторы. Она предложила покупать обычный несладкий йогурт и добавлять к нему ягоды и фрукты самостоятельно.