Что приготовить из овсянки, кроме каши: три рецепта от шеф-повара

Эти варианты понравятся даже тем, кто не любит овсянку.

«На кухне почти у каждого найдётся геркулес, или овсяная крупа. Разберёмся, в чём польза продукта и как им разнообразить меню».

Польза овсяных хлопьев

Овсяные хлопья — это источник полисахаридов, то есть углеводов, которые поддерживают уровень энергии человека без сильных колебаний.

Продукт содержит большое количество пищевых волокон, которые снижают концентрацию холестерина в крови и предупреждают развитие диабета и гипертонии (синдром повышения систолического артериального давления).

Кроме этого, в овсяной крупе присутствует клетчатка, которая нормализует перистальтику кишечника, стимулирует пищеварительные процессы и является профилактическим средством от запоров. Помимо этого, в ней есть фосфор, известный своими свойствами снижать риск возникновения холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Включение в рацион овсяной каши обеспечивает профилактику инсульта, инфаркта и атеросклероза, повышает защитные свойства организма, нормализует деятельность нервной системы.

Продукт необходимо готовить на воде, без масла и сладких «допингов». Однако если такой вариант вам кажется пресным, предлагаем попробовать альтернативные способы применения продукта в своём рационе.

Что приготовить из геркулеса, кроме каши

Овсяные хлебцы с водорослями

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 200 г;

орехи (любые) – 120 г;

листик водорослей нори – 2 г;

вода – 140 г;

растительное масло (любое) – 20 г;

сухие специи – 10 г;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Смолоть овсяные хлопья в муку. В отдельной ёмкости смешать орехи с водорослями нори и перемолоть до крошки. Соединить получившуюся овсяную муку с орехами и водорослями и посолить. Добавить специи (сухой чеснок, паприка) и немного разрыхлителя, воду и растительное масло. Тщательно вымесить тесто. Скалкой раскатать на пергаменте и сразу придать желаемую форму хлебцам. Запекать в духовке при температуре 180°С на протяжении 25 минут.

Запеканка из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 60 г;

яйца — 3 шт.;

исландский скир (густой йогурт с высоким содержанием белка из обезжиренного коровьего молока) – 400 г;

эритрит — 12 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

любые специи, например, бурбонная ваниль – по вкусу;

яблочное пюре — 3 ст. л.;

ревень.

Приготовление:

Овсяные хлопья измельчить. В отдельной ёмкости взбить три яйца. Добавить к ним измельчённые овсяные хлопья. Подождать, пока овсяные хлопья набухнут. Далее добавить йогурт, специи, эритрит, разрыхлитель и яблочное пюре. Всю эту массу размешать. Ревень нарезать по длине формы. Выложить на дно и залить всю полученную массу. Сверху также выложить ревень. Запекать в духовке при температуре 180°С на протяжении 60 минут.

Овсяный десерт с тыквой и черносливом

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 80 г;

тыква свежая – 100 г;

масло гхи для обжарки тыквы – 10 г;

чернослив – 30 г;

вода – 500 г;

молоко растительное – 150 г;

корица – 2 г;

куркума – 2 г;

соль – 5 г;

фрукты свежие – 100 г;

мята свежая – 5 г;

семечки тыквенные – 10 г.

Приготовление: