Что приготовить из овсянки, кроме каши: три рецепта от шеф-повара
Эти варианты понравятся даже тем, кто не любит овсянку.
«На кухне почти у каждого найдётся геркулес, или овсяная крупа. Разберёмся, в чём польза продукта и как им разнообразить меню».
Польза овсяных хлопьев
Овсяные хлопья — это источник полисахаридов, то есть углеводов, которые поддерживают уровень энергии человека без сильных колебаний.
Продукт содержит большое количество пищевых волокон, которые снижают концентрацию холестерина в крови и предупреждают развитие диабета и гипертонии (синдром повышения систолического артериального давления).
Кроме этого, в овсяной крупе присутствует клетчатка, которая нормализует перистальтику кишечника, стимулирует пищеварительные процессы и является профилактическим средством от запоров. Помимо этого, в ней есть фосфор, известный своими свойствами снижать риск возникновения холестериновых бляшек на стенках сосудов.
Включение в рацион овсяной каши обеспечивает профилактику инсульта, инфаркта и атеросклероза, повышает защитные свойства организма, нормализует деятельность нервной системы.
Продукт необходимо готовить на воде, без масла и сладких «допингов». Однако если такой вариант вам кажется пресным, предлагаем попробовать альтернативные способы применения продукта в своём рационе.
Что приготовить из геркулеса, кроме каши
Овсяные хлебцы с водорослями
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 200 г;
- орехи (любые) – 120 г;
- листик водорослей нори – 2 г;
- вода – 140 г;
- растительное масло (любое) – 20 г;
- сухие специи – 10 г;
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Смолоть овсяные хлопья в муку.
- В отдельной ёмкости смешать орехи с водорослями нори и перемолоть до крошки.
- Соединить получившуюся овсяную муку с орехами и водорослями и посолить.
- Добавить специи (сухой чеснок, паприка) и немного разрыхлителя, воду и растительное масло.
- Тщательно вымесить тесто.
- Скалкой раскатать на пергаменте и сразу придать желаемую форму хлебцам.
- Запекать в духовке при температуре 180°С на протяжении 25 минут.
Запеканка из овсяных хлопьев
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 60 г;
- яйца — 3 шт.;
- исландский скир (густой йогурт с высоким содержанием белка из обезжиренного коровьего молока) – 400 г;
- эритрит — 12 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- любые специи, например, бурбонная ваниль – по вкусу;
- яблочное пюре — 3 ст. л.;
- ревень.
Приготовление:
- Овсяные хлопья измельчить.
- В отдельной ёмкости взбить три яйца. Добавить к ним измельчённые овсяные хлопья.
- Подождать, пока овсяные хлопья набухнут.
- Далее добавить йогурт, специи, эритрит, разрыхлитель и яблочное пюре.
- Всю эту массу размешать.
- Ревень нарезать по длине формы. Выложить на дно и залить всю полученную массу.
- Сверху также выложить ревень.
- Запекать в духовке при температуре 180°С на протяжении 60 минут.
Овсяный десерт с тыквой и черносливом
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 80 г;
- тыква свежая – 100 г;
- масло гхи для обжарки тыквы – 10 г;
- чернослив – 30 г;
- вода – 500 г;
- молоко растительное – 150 г;
- корица – 2 г;
- куркума – 2 г;
- соль – 5 г;
- фрукты свежие – 100 г;
- мята свежая – 5 г;
- семечки тыквенные – 10 г.
Приготовление:
- Тыкву нарезать мелкими кубиками и обжарить её на масле гхи в кастрюле.
- Добавить овсяные хлопья. Всё перемешать.
- Добавить мелко нарезанный чернослив и ещё раз перемешать.
- Залить получившуюся смесь водой. Готовить до тех пор, пока вся вода не выпарится.
- Далее добавить растительное молоко и все приправы. Довести до готовности.
- Нарезать фрукты.
- Кашу выложить в тарелку, украсить фруктами, веточкой мяты и посыпать тыквенными семечками.