Все новое — это хорошо забытое старое! Готовим бигос с охотничьими колбасками
Бигос — это традиционное для поляков блюдо из капусты и мяса, имеющее вариации также в белорусской, украинской и литовской кухне. В России его часто называют соля́нкой (не путать с созвучным по названию супом).
Ингредиенты:
Капуста — 1 шт.
Охотничьи колбаски — 500 г.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Протертые томаты — 3 ст.л.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Вода — 100 мл.
Процесс приготовления:
Колбаски нарезаем кружочками, лук полукольцами, а морковь натираем на крупной терке. Лук и морковь обжариваем практически до готовности и добавляем колбаски, обжариваем все вместе, примерно, 5 минут.
К овощам и колбаскам добавляем воду и протертые томаты. Если нет протертых, то добавляем 2 столовых ложки томатной пасты без горки и 1 помидор, очищенный от кожицы и мелко нарезанный.
Добавляем лавровый лист, соль, перец. Тушим, около, 10 минут.
Овощи с колбасками перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Сверху выкладываем нарезанную капусту. По мере приготовления периодически помешиваем ее. Тушим под крышкой до готовности капусты.