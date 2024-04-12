Готовим бигос с охотничьими колбасками

Бигос — это традиционное для поляков блюдо из капусты и мяса, имеющее вариации также в белорусской, украинской и литовской кухне. В России его часто называют соля́нкой (не путать с созвучным по названию супом).

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Ингредиенты:

Капуста — 1 шт.

Охотничьи колбаски — 500 г.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Протертые томаты — 3 ст.л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Вода — 100 мл.

Процесс приготовления:

Колбаски нарезаем кружочками, лук полукольцами, а морковь натираем на крупной терке. Лук и морковь обжариваем практически до готовности и добавляем колбаски, обжариваем все вместе, примерно, 5 минут.

К овощам и колбаскам добавляем воду и протертые томаты. Если нет протертых, то добавляем 2 столовых ложки томатной пасты без горки и 1 помидор, очищенный от кожицы и мелко нарезанный.

Добавляем лавровый лист, соль, перец. Тушим, около, 10 минут.

Овощи с колбасками перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Сверху выкладываем нарезанную капусту. По мере приготовления периодически помешиваем ее. Тушим под крышкой до готовности капусты.