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Что приготовить из геркулеса, кроме каши? 3 необычных рецепта от шеф-повара

Эти варианты понравятся даже тем, кто не любит овсянку.

Что приготовить из геркулеса, кроме каши? 3 необычных рецепта от шеф-повара
© ISTOCKPHOTO.COM/KARPENKOVDENIS
«На кухне почти у каждого найдётся геркулес, или овсяная крупа. Разберёмся, в чём польза продукта и как им разнообразить меню», - шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по anti-age.

Польза овсяных хлопьев

Овсяные хлопья — это источник полисахаридов, то есть углеводов, которые поддерживают уровень энергии человека без сильных колебаний.

Продукт содержит большое количество пищевых волокон, которые снижают концентрацию холестерина в крови и предупреждают развитие диабета и гипертонии (синдром повышения систолического артериального давления).

Кроме этого, в овсяной крупе присутствует клетчатка, которая нормализует перистальтику кишечника, стимулирует пищеварительные процессы и является профилактическим средством от запоров. Помимо этого, в ней есть фосфор, известный своими свойствами снижать риск возникновения холестериновых бляшек на стенках сосудов.

Включение в рацион овсяной каши обеспечивает профилактику инсульта, инфаркта и атеросклероза, повышает защитные свойства организма, нормализует деятельность нервной системы.

Продукт необходимо готовить на воде, без масла и сладких «допингов». Однако если такой вариант вам кажется пресным, предлагаем попробовать альтернативные способы применения продукта в своём рационе.

© ISTOCKPHOTO.COM/TARIKKAANMUSLU

Что приготовить из геркулеса, кроме каши

Овсяные хлебцы с водорослями

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 200 г;
  • орехи (любые) – 120 г;
  • листик водорослей нори – 2 г;
  • вода – 140 г;
  • растительное масло (любое) – 20 г;
  • сухие специи – 10 г;
  • соль – по вкусу.
© ISTOCKPHOTO.COM/TARIKKAANMUSLU

Приготовление:

  1. Смолоть овсяные хлопья в муку.
  2. В отдельной ёмкости смешать орехи с водорослями нори и перемолоть до крошки.
  3. Соединить получившуюся овсяную муку с орехами и водорослями и посолить.
  4. Добавить специи (сухой чеснок, паприка) и немного разрыхлителя, воду и растительное масло.
  5. Тщательно вымесить тесто.
  6. Скалкой раскатать на пергаменте и сразу придать желаемую форму хлебцам.
  7. Запекать в духовке при температуре 180°С на протяжении 25 минут.

Запеканка из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 60 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • исландский скир (густой йогурт с высоким содержанием белка из обезжиренного коровьего молока) – 400 г;
  • эритрит — 12 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • любые специи, например, бурбонная ваниль – по вкусу;
  • яблочное пюре — 3 ст. л.;
  • ревень.
© ISTOCKPHOTO.COM/TARIKKAANMUSLU

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья измельчить.
  2. В отдельной ёмкости взбить три яйца. Добавить к ним измельчённые овсяные хлопья.
  3. Подождать, пока овсяные хлопья набухнут.
  4. Далее добавить йогурт, специи, эритрит, разрыхлитель и яблочное пюре.
  5. Всю эту массу размешать.
  6. Ревень нарезать по длине формы. Выложить на дно и залить всю полученную массу.
  7. Сверху также выложить ревень.
  8. Запекать в духовке при температуре 180°С на протяжении 60 минут.

Овсяный десерт с тыквой и черносливом

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 80 г;
  • тыква свежая – 100 г;
  • масло гхи для обжарки тыквы – 10 г;
  • чернослив – 30 г;
  • вода – 500 г;
  • молоко растительное – 150 г;
  • корица – 2 г;
  • куркума – 2 г;
  • соль – 5 г;
  • фрукты свежие – 100 г;
  • мята свежая – 5 г;
  • семечки тыквенные – 10 г.
© ISTOCKPHOTO.COM/INVIZBK

Приготовление:

  1. Тыкву нарезать мелкими кубиками и обжарить её на масле гхи в кастрюле.
  2. Добавить овсяные хлопья. Всё перемешать.
  3. Добавить мелко нарезанный чернослив и ещё раз перемешать.
  4. Залить получившуюся смесь водой. Готовить до тех пор, пока вся вода не выпарится.
  5. Далее добавить растительное молоко и все приправы. Довести до готовности.
  6. Нарезать фрукты.
  7. Кашу выложить в тарелку, украсить фруктами, веточкой мяты и посыпать тыквенными семечками.
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