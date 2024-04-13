Еда выходного дня: готовим пышные оладьи на кефире

Для второго завтрака в выходной день отлично подойдут оладьи, это вкусно, красиво и обязательно соберет за столом всех. Приготовьте их на кефире, пышность гарантирована.

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Ингредиенты (комнатной температуры):

Кефир 300 мл

1-1,5 ст. л. сахара

1 яйцо

1 ч. л. ванильного сахара

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

250-270 г муки

Процесс приготовления: