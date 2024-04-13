Еда выходного дня: готовим пышные оладьи на кефире
Для второго завтрака в выходной день отлично подойдут оладьи, это вкусно, красиво и обязательно соберет за столом всех. Приготовьте их на кефире, пышность гарантирована.
Ингредиенты (комнатной температуры):
- Кефир 300 мл
- 1-1,5 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
- 250-270 г муки
Процесс приготовления:
- К яйцу добавить соль, сахар, ванильный сахар, все перемешать.
- Выливаем кефир, перемешиваем до полного соединения.
- В муку добавляем соду перемешиваем. Добавляем в тесто, перемешиваем.
- Дать постоять тесту 5 минут.
- Жарим на растительном масле с двух сторон. В процессе приготовления тесто лучше не мешать.
- Готовые переложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.