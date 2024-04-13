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Еда выходного дня: готовим пышные оладьи на кефире

Для второго завтрака в выходной день отлично подойдут оладьи, это вкусно, красиво и обязательно соберет за столом всех. Приготовьте их на кефире, пышность гарантирована.

Еда выходного дня: готовим пышные оладьи на кефире
© Eva.ru

Ингредиенты (комнатной температуры):

  • Кефир 300 мл
  • 1-1,5 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 250-270 г муки

Процесс приготовления:

  1. К яйцу добавить соль, сахар, ванильный сахар, все перемешать.
  2. Выливаем кефир, перемешиваем до полного соединения.
  3. В муку добавляем соду перемешиваем. Добавляем в тесто, перемешиваем.
  4. Дать постоять тесту 5 минут.
  5. Жарим на растительном масле с двух сторон. В процессе приготовления тесто лучше не мешать.
  6. Готовые переложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Еда