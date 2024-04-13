Соусы для шашлыка на скорую руку: заправки из простых продуктов

С наступлением тепла россияне потянулись за город на шашлыки. Чтобы отдых удался, важно не только хорошо прожарить мясо, но и подать к нему вкусный соус. «ФедералПресс» предлагает подборку простых рецептов.

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Классический томатный

Хорошая альтернатива кетчупу, если вы забыли взять его с собой. Главный плюс этого рецепта – все ингредиенты найдутся под рукой. Для приготовления вам понадобятся: петрушка, 3 дольки чеснока, 4 больших помидора, соль, специи по вкусу.

Первый шаг: снимите кожицу с томатов, предварительно ошпарив горячей водой, и отправьте в блендер. Затем раздавите чеснок лезвием ножа и нарежьте на мелкие кусочки.

Второй шаг: добавьте в блендер к томатам чеснок, зелень, специи. Взбейте до однородной массы и уберите в холодильник на несколько часов. По истечении времени можете испробовать идеальный соус к мясу.

Чесночный белый

Если предыдущий рецепт вам показался сложным и энергозатратным, то этот вариант точно одобрит каждый. Для приготовления понадобятся сметана, чеснок, укроп и сок лимона.

Для начала раздавите чеснок при помощи чеснокодавки. Покрошите укроп. Хорошо перемешайте сметану, чеснок, укроп, сок лимона и специи. Соус готов. Такую добавку может подавать не только к мясу, но и к овощам, и даже к хлебу.

Греческий

Этот вариант подойдет для настоящих гурманов и любителей необычных вкусов. Список необходимых продуктов будет побольше, чем в предыдущих рецептах, но результат того стоит. Вам понадобятся: сметана – 200 грамм, огурец среднего размера, лимонный сок, 2 дольки чеснока, зелень, специи.

Натрите огурец, раздавите чеснок и покрошите зелень. Смешайте все ингредиенты, добавьте лимонный сок, соль и другие специи на ваш вкус.

Способ приготовления один из самых быстрых, но это не сказывается на результате. Соус идеально подойдет к мясу и закускам.

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