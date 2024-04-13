Как правильно выбирать шампиньоны

Шампиньоны являются источником важных для организма витаминов и минералов. Специалисты Роспотребнадзора РФ рассказали, на какие параметры обращать внимание при выборе этих грибов.

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Во-первых, важен цвет шампиньона. Он должен быть белым, бежевым или буроватым. Тёмный цвет указывает на перезревшие грибы.

Во-вторых, нужно тщательно осмотреть продукт. Придавите шляпку пальцем, если на ней остаются вмятины, такие шампиньоны лучше не покупать.

Наконец, обращайте внимание на посторонний запах — он должен отсутствовать.

В Роспотребнадзоре России добавляют, что шампиньоны содержат витамины С, Е и практически все из группы В, легкоусвояемые белки, мононенасыщенные жиры и такие важные минералы, как калий, кальций, фосфор, цинк, селен.