Врач назвала еду, которая опаснее соли и жирной колбасы

Врач-эндокринолог Екатерина Янг составила подробный список продуктов, которые не покупает сама, и другим приобретать не советует. Специалист объяснила, какая еда может нанести организму еще больший вред, чем сама соль в избыточном количестве.

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Так, жирная колбаса считается продуктом вредным - по крайней мере, если есть ее регулярно, в большом количестве. И многие, конечно, об этом знают и стараются колбасу в рационе ограничивать. Другое дело, что иные продукты позиционируются как полезные, однако их состав говорит об обратном. Это вводит в заблуждение, провоцирует человека на покупку совсем ненужной еды, иногда в большом количестве. Например, ПП-батончики кому-то заменяют не только десерты, но и основной прием пищи.

"Многие батончики содержат сахар, пальмовое масло, пшеничную муку, вредные подсластители, консерванты и прочую "химию", - предупредила врач в своем Telegram-канале, добавив, что продукты с таким составом повышают риск развития ожирения, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Те же популярные мюсли также вызывают опасения у медиков. В их составе много простых углеводов и сахара.

"Они плохо перевариваются. Цукаты и сухофрукты в их составе подвергаются химической обработке", - пишет врач.

Также Екатерина Янг отметила, что избегает продуктов, в составе которых больше 2-3 компонентов. Опасения касаются и некоторых блюд. Например, настораживают супы-пюре, отметила врач.

"Вы даже не представляете, сколько добавок порой бывает в продуктах. Даже в обычную соль добавляют антислеживающий агент", - уточнила специалист.

Антислеживающий агент - это добавка, которая препятствует слеживанию и комкованию продукта, увеличивает срок годности. Употребление еды с такой добавкой в большом количестве - дополнительный риск для здоровья.

Также врач отметила, что старается не покупать рафинированное подсолнечное масло, плавленый сыр, продукты с сахаром.