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Готовимся к Пасхе: четыре рецепта праздничных куличей

Через несколько недель мы будем праздновать Пасху, а чтобы приготовиться к ней как следует, лучше заранее выбрать рецепт главного угощения — кулича, чтобы спланировать для приготовления время и закупить все необходимые ингредиенты без ажиотажа.

Дрожжевой творожный кулич

Ингредиенты:

  • молоко — 70 мл
  • мука — 350 г
  • дрожжи живые, прессованные — 25 г
  • творог 9% — 250 г
  • масло сливочное — 50 г
  • сахар ванильный — 5 ч. л.
  • сахар — 150 г
  • яйцо куриное — 2 шт
  • изюм (на ночь замочить в ликере) — 100 г
  • миндаль — 70 г
  • соль — 0,5 ч. л.
  • ликер инжирный, апельсиновый, коньяк или что-то похожее — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Сначала готовим опару. Смешать молоко, дрожжи, 1 ч.л. сахара и 2 ст. л. муки. Мука и сахар не из расчета тех, что в рецепте, а дополнительно. Закрыть пленкой и дать подойти 20-30 минут. Опара поднимется и покроется пузыриками.
  2. Затем взбиваем масло с сахаром и по одному, продолжая взбивать вводим яйца.
  3. Добавить творог, ванильный сахар и соль, взбить все вместе. Затем ввести опару и дальше работать или рукой или насадкой крюком, если у вас планетарный миксер. Насадки-червячки от обычного миксера не подойдут! Добавить муку и хорошо вымесить тесто примерно 10 минут, затем добавить изюм, ликер и орехи, вымесить еще раз.
  4. Наполнить тестом формы, чуть меньше половины. Теста хватит на две формы высотой 9 см и диаметром 12 см. Накрыть пленкой и дать подойти до увеличения в объеме в 1,5-2 раза примерно 40-60 минут.
  5. Выпекать в разогретой духовке при 180С до готовности примерно час. За 20 минут до окончания я уменьшить температуру до 160С и выпекать до очень румяного цвета.
  6. По желанию остывший кулич покрыть глазурью и украсить по вкусу.

Кулич на сливках

Ингредиенты:

  • 50 мл молока
  • 100 мл сливок 20%
  • 40 г прессованные дрожжи или 11 гр сухих
  • 3 яйца + 1 желток
  • 150 г сахара
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 100 г сливочного масла
  • 500 г муки (+;-)
  • 1 ст. л коньяка
  • 150 г сухофруктов
  • 1 пакетик ванилина
  • цедра апельсина

Процесс приготовления:

  1. Можно тесто замесить руками, можно в комбайне. Сначала нужно активировать дрожи в молоке. В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара из общего количества, перемешиваем до растворения сахара, добавляем 1 ст. л. муки и снова перемешиваем. Даем подойти при комнатной температуре 5 минут.
  1. Для опары в теплые сливки добавляем 2 ст. л. муки и добавляем подошедшие дрожжи. Перемешиваем массу, накрываем пленкой, даем подойти.
  2. Для сдобы в чашу добавляем яйца, сахар, ванилин,соль, цедру, растительное масло, перемешиваем, добавляем коньяк. Не бойтесь добавить коньяк, куличи будут ароматные и будут долгое время мягкие.
  3. Соединяем готовую опару и сдобу, перемешиваем.
  4. Далее добавляем муку, примерно 550 г, и добавляем частями мягкое сливочное масло. Замешиваем тесто 7-10 минут.
  5. Тесто округляем, чашу смазываем растительным маслом, убираем на подъем (40 минут).
  6. Далее делаем обминку, добавляем сухофрукты, накрываем, убираем на подъем (30 минут).
  7. Формы смазываем немного растительным маслом и на 1/3 заполнить тестом.
  8. Выпекаем в разогретой духовке 180С маленькие 20 минут, остальные 35 минут.
  9. После остывания украсить по желанию.

Быстрый пасхальный кулич

Ингредиенты:

Для основы:

  • сливочное масло — 100 г
  • яйца — 2 шт
  • сахар — 200 г
  • теплое молоко — 250 мл
  • 100 г цукатов, изюма, сухофруктов
  • творог — 180 г
  • апельсин — 1 шт
  • дрожжи — 1 ст. л.
  • мука — 500 г

Для глазури:

  • сахарная пудра — 6-7 ст. л.
  • яйцо — 1 шт

Процесс приготовления:

  1. Сливочное масло растопить и вылить в большую миску. К маслу добавить яйца, сахар, теплое молоко, цукаты и изюм, творог, тертую цедру апельсина и сок этого же апельсина. Перемешать. Добавить 1 ст. л. дрожжей и муку.
  2. Удобной лопаткой (лучше большой) перемешивать, пока тесто не станет однородным. Без фанатизма, мягко.
  3. Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в тепло на 1 час.
  4. По истечении часа рабочую поверхность присыпать мукой, выложить на нее тесто и аккуратно разделить на 3 части. Каждую часть скатать в шарик. Движения мягкие, без усилий.
  5. Каждый шарик выложить в форму, смазанную сливочным маслом, накрыть и убрать в теплое место на 2 часа.
  6. Выпекать в разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.
  7. Для глазури просто смешать сахарную пудру и один белок. Украшать куличи глазурью и декором лучше всего, когда они остынут.

Кулич на заварном тесте

Ингредиенты:

  • 250 мл молока
  • 40 г прессованных дрожжей или 13 г сухих
  • 200 г сахара
  • 4 яйца +2 желтка
  • 80 г сливочного масла
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 800-820 г муки
  • 5 г соли (1 ч. л. с горкой)
  • 20 г ванильный сахар
  • 2 ст. л. коньяка
  • цедра апельсина
  • 80 г клюквы
  • 80 г вишни

Процесс приготовления:

  1. Для заварной основы к муке (40 г) из общего количества добавляем холодное молоко (150 мл), но не все сразу, вымешиваем до кашицы и когда кашица будет однородная, добавляем остальное молоко, перемешиваем. Ставим на медленный огонь, постоянно помешиваем, завариваем 5 минут, накрываем пленкой, оставляем остывать при комнатной температуре.
  2. Для опары в миску наливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, муку (100 г) из общего количества, перемешиваем, накрываем, оставляем для подъема.
  3. Для сдобы в миску для замеса добавляем 4 яйца + 2 желтка, соль, сахар, ванильный сахар, цедру, перемешиваем до полного растворения сахара . Добавляем 1 ст. л. растительного масла и коньяк.
  4. Соединяем сдобу и заварную основу, перемешиваем до полного соединения. Далее добавляем сначала 5 ст. л. муки, перемешиваем и еще 5 ст. л. муки, снова перемешиваем, вот теперь добавляем подошедшую опару, перемешиваем. Добавляем всю остальную муку и замешиваем тесто, добавляем частями мягкое сливочное масло. Тесто должно получится мягкое, эластичное.
  5. Тесто округляем, накрываем пленкой, чашу смазываем растительным маслом, убираем на подъем на 1 час. Далее делаем обминку, добавляем сухофрукты. Убираем на подъем на 40 минут.
  6. Можно раскладывать по формам.
  7. Украсьте глазурью на желатине с добавляем шоколада, можно добавить одну капельку фисташкового красителя. Сверху посыпать фисташками и сублимированной малиной.
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