Готовимся к Пасхе: четыре рецепта праздничных куличей

Через несколько недель мы будем праздновать Пасху, а чтобы приготовиться к ней как следует, лучше заранее выбрать рецепт главного угощения — кулича, чтобы спланировать для приготовления время и закупить все необходимые ингредиенты без ажиотажа.

Дрожжевой творожный кулич

Ингредиенты:

молоко — 70 мл

мука — 350 г

дрожжи живые, прессованные — 25 г

творог 9% — 250 г

масло сливочное — 50 г

сахар ванильный — 5 ч. л.

сахар — 150 г

яйцо куриное — 2 шт

изюм (на ночь замочить в ликере) — 100 г

миндаль — 70 г

соль — 0,5 ч. л.

ликер инжирный, апельсиновый, коньяк или что-то похожее — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Сначала готовим опару. Смешать молоко, дрожжи, 1 ч.л. сахара и 2 ст. л. муки. Мука и сахар не из расчета тех, что в рецепте, а дополнительно. Закрыть пленкой и дать подойти 20-30 минут. Опара поднимется и покроется пузыриками. Затем взбиваем масло с сахаром и по одному, продолжая взбивать вводим яйца. Добавить творог, ванильный сахар и соль, взбить все вместе. Затем ввести опару и дальше работать или рукой или насадкой крюком, если у вас планетарный миксер. Насадки-червячки от обычного миксера не подойдут! Добавить муку и хорошо вымесить тесто примерно 10 минут, затем добавить изюм, ликер и орехи, вымесить еще раз. Наполнить тестом формы, чуть меньше половины. Теста хватит на две формы высотой 9 см и диаметром 12 см. Накрыть пленкой и дать подойти до увеличения в объеме в 1,5-2 раза примерно 40-60 минут. Выпекать в разогретой духовке при 180С до готовности примерно час. За 20 минут до окончания я уменьшить температуру до 160С и выпекать до очень румяного цвета. По желанию остывший кулич покрыть глазурью и украсить по вкусу.

Кулич на сливках

Ингредиенты:

50 мл молока

100 мл сливок 20%

40 г прессованные дрожжи или 11 гр сухих

3 яйца + 1 желток

150 г сахара

1/3 ч. л. соли

1 ст. л. растительного масла

100 г сливочного масла

500 г муки (+;-)

1 ст. л коньяка

150 г сухофруктов

1 пакетик ванилина

цедра апельсина

Процесс приготовления:

Можно тесто замесить руками, можно в комбайне. Сначала нужно активировать дрожи в молоке. В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара из общего количества, перемешиваем до растворения сахара, добавляем 1 ст. л. муки и снова перемешиваем. Даем подойти при комнатной температуре 5 минут.

Для опары в теплые сливки добавляем 2 ст. л. муки и добавляем подошедшие дрожжи. Перемешиваем массу, накрываем пленкой, даем подойти. Для сдобы в чашу добавляем яйца, сахар, ванилин,соль, цедру, растительное масло, перемешиваем, добавляем коньяк. Не бойтесь добавить коньяк, куличи будут ароматные и будут долгое время мягкие. Соединяем готовую опару и сдобу, перемешиваем. Далее добавляем муку, примерно 550 г, и добавляем частями мягкое сливочное масло. Замешиваем тесто 7-10 минут. Тесто округляем, чашу смазываем растительным маслом, убираем на подъем (40 минут). Далее делаем обминку, добавляем сухофрукты, накрываем, убираем на подъем (30 минут). Формы смазываем немного растительным маслом и на 1/3 заполнить тестом. Выпекаем в разогретой духовке 180С маленькие 20 минут, остальные 35 минут. После остывания украсить по желанию.

Быстрый пасхальный кулич

Ингредиенты:

Для основы:

сливочное масло — 100 г

яйца — 2 шт

сахар — 200 г

теплое молоко — 250 мл

100 г цукатов, изюма, сухофруктов

творог — 180 г

апельсин — 1 шт

дрожжи — 1 ст. л.

мука — 500 г

Для глазури:

сахарная пудра — 6-7 ст. л.

яйцо — 1 шт

Процесс приготовления:

Сливочное масло растопить и вылить в большую миску. К маслу добавить яйца, сахар, теплое молоко, цукаты и изюм, творог, тертую цедру апельсина и сок этого же апельсина. Перемешать. Добавить 1 ст. л. дрожжей и муку. Удобной лопаткой (лучше большой) перемешивать, пока тесто не станет однородным. Без фанатизма, мягко. Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в тепло на 1 час. По истечении часа рабочую поверхность присыпать мукой, выложить на нее тесто и аккуратно разделить на 3 части. Каждую часть скатать в шарик. Движения мягкие, без усилий. Каждый шарик выложить в форму, смазанную сливочным маслом, накрыть и убрать в теплое место на 2 часа. Выпекать в разогретой до 180С духовке примерно 40 минут. Для глазури просто смешать сахарную пудру и один белок. Украшать куличи глазурью и декором лучше всего, когда они остынут.

Кулич на заварном тесте

Ингредиенты:

250 мл молока

40 г прессованных дрожжей или 13 г сухих

200 г сахара

4 яйца +2 желтка

80 г сливочного масла

2 ст. л. растительного масла

800-820 г муки

5 г соли (1 ч. л. с горкой)

20 г ванильный сахар

2 ст. л. коньяка

цедра апельсина

80 г клюквы

80 г вишни

Процесс приготовления: