Готовимся к Пасхе: четыре рецепта праздничных куличей
Через несколько недель мы будем праздновать Пасху, а чтобы приготовиться к ней как следует, лучше заранее выбрать рецепт главного угощения — кулича, чтобы спланировать для приготовления время и закупить все необходимые ингредиенты без ажиотажа.
Дрожжевой творожный кулич
Ингредиенты:
- молоко — 70 мл
- мука — 350 г
- дрожжи живые, прессованные — 25 г
- творог 9% — 250 г
- масло сливочное — 50 г
- сахар ванильный — 5 ч. л.
- сахар — 150 г
- яйцо куриное — 2 шт
- изюм (на ночь замочить в ликере) — 100 г
- миндаль — 70 г
- соль — 0,5 ч. л.
- ликер инжирный, апельсиновый, коньяк или что-то похожее — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Сначала готовим опару. Смешать молоко, дрожжи, 1 ч.л. сахара и 2 ст. л. муки. Мука и сахар не из расчета тех, что в рецепте, а дополнительно. Закрыть пленкой и дать подойти 20-30 минут. Опара поднимется и покроется пузыриками.
- Затем взбиваем масло с сахаром и по одному, продолжая взбивать вводим яйца.
- Добавить творог, ванильный сахар и соль, взбить все вместе. Затем ввести опару и дальше работать или рукой или насадкой крюком, если у вас планетарный миксер. Насадки-червячки от обычного миксера не подойдут! Добавить муку и хорошо вымесить тесто примерно 10 минут, затем добавить изюм, ликер и орехи, вымесить еще раз.
- Наполнить тестом формы, чуть меньше половины. Теста хватит на две формы высотой 9 см и диаметром 12 см. Накрыть пленкой и дать подойти до увеличения в объеме в 1,5-2 раза примерно 40-60 минут.
- Выпекать в разогретой духовке при 180С до готовности примерно час. За 20 минут до окончания я уменьшить температуру до 160С и выпекать до очень румяного цвета.
- По желанию остывший кулич покрыть глазурью и украсить по вкусу.
Кулич на сливках
Ингредиенты:
- 50 мл молока
- 100 мл сливок 20%
- 40 г прессованные дрожжи или 11 гр сухих
- 3 яйца + 1 желток
- 150 г сахара
- 1/3 ч. л. соли
- 1 ст. л. растительного масла
- 100 г сливочного масла
- 500 г муки (+;-)
- 1 ст. л коньяка
- 150 г сухофруктов
- 1 пакетик ванилина
- цедра апельсина
Процесс приготовления:
- Можно тесто замесить руками, можно в комбайне. Сначала нужно активировать дрожи в молоке. В теплое молоко добавляем дрожжи, 1 ст. л. сахара из общего количества, перемешиваем до растворения сахара, добавляем 1 ст. л. муки и снова перемешиваем. Даем подойти при комнатной температуре 5 минут.
- Для опары в теплые сливки добавляем 2 ст. л. муки и добавляем подошедшие дрожжи. Перемешиваем массу, накрываем пленкой, даем подойти.
- Для сдобы в чашу добавляем яйца, сахар, ванилин,соль, цедру, растительное масло, перемешиваем, добавляем коньяк. Не бойтесь добавить коньяк, куличи будут ароматные и будут долгое время мягкие.
- Соединяем готовую опару и сдобу, перемешиваем.
- Далее добавляем муку, примерно 550 г, и добавляем частями мягкое сливочное масло. Замешиваем тесто 7-10 минут.
- Тесто округляем, чашу смазываем растительным маслом, убираем на подъем (40 минут).
- Далее делаем обминку, добавляем сухофрукты, накрываем, убираем на подъем (30 минут).
- Формы смазываем немного растительным маслом и на 1/3 заполнить тестом.
- Выпекаем в разогретой духовке 180С маленькие 20 минут, остальные 35 минут.
- После остывания украсить по желанию.
Быстрый пасхальный кулич
Ингредиенты:
Для основы:
- сливочное масло — 100 г
- яйца — 2 шт
- сахар — 200 г
- теплое молоко — 250 мл
- 100 г цукатов, изюма, сухофруктов
- творог — 180 г
- апельсин — 1 шт
- дрожжи — 1 ст. л.
- мука — 500 г
Для глазури:
- сахарная пудра — 6-7 ст. л.
- яйцо — 1 шт
Процесс приготовления:
- Сливочное масло растопить и вылить в большую миску. К маслу добавить яйца, сахар, теплое молоко, цукаты и изюм, творог, тертую цедру апельсина и сок этого же апельсина. Перемешать. Добавить 1 ст. л. дрожжей и муку.
- Удобной лопаткой (лучше большой) перемешивать, пока тесто не станет однородным. Без фанатизма, мягко.
- Миску накрыть пищевой пленкой и поставить в тепло на 1 час.
- По истечении часа рабочую поверхность присыпать мукой, выложить на нее тесто и аккуратно разделить на 3 части. Каждую часть скатать в шарик. Движения мягкие, без усилий.
- Каждый шарик выложить в форму, смазанную сливочным маслом, накрыть и убрать в теплое место на 2 часа.
- Выпекать в разогретой до 180С духовке примерно 40 минут.
- Для глазури просто смешать сахарную пудру и один белок. Украшать куличи глазурью и декором лучше всего, когда они остынут.
Кулич на заварном тесте
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 40 г прессованных дрожжей или 13 г сухих
- 200 г сахара
- 4 яйца +2 желтка
- 80 г сливочного масла
- 2 ст. л. растительного масла
- 800-820 г муки
- 5 г соли (1 ч. л. с горкой)
- 20 г ванильный сахар
- 2 ст. л. коньяка
- цедра апельсина
- 80 г клюквы
- 80 г вишни
Процесс приготовления:
- Для заварной основы к муке (40 г) из общего количества добавляем холодное молоко (150 мл), но не все сразу, вымешиваем до кашицы и когда кашица будет однородная, добавляем остальное молоко, перемешиваем. Ставим на медленный огонь, постоянно помешиваем, завариваем 5 минут, накрываем пленкой, оставляем остывать при комнатной температуре.
- Для опары в миску наливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, муку (100 г) из общего количества, перемешиваем, накрываем, оставляем для подъема.
- Для сдобы в миску для замеса добавляем 4 яйца + 2 желтка, соль, сахар, ванильный сахар, цедру, перемешиваем до полного растворения сахара . Добавляем 1 ст. л. растительного масла и коньяк.
- Соединяем сдобу и заварную основу, перемешиваем до полного соединения. Далее добавляем сначала 5 ст. л. муки, перемешиваем и еще 5 ст. л. муки, снова перемешиваем, вот теперь добавляем подошедшую опару, перемешиваем. Добавляем всю остальную муку и замешиваем тесто, добавляем частями мягкое сливочное масло. Тесто должно получится мягкое, эластичное.
- Тесто округляем, накрываем пленкой, чашу смазываем растительным маслом, убираем на подъем на 1 час. Далее делаем обминку, добавляем сухофрукты. Убираем на подъем на 40 минут.
- Можно раскладывать по формам.
- Украсьте глазурью на желатине с добавляем шоколада, можно добавить одну капельку фисташкового красителя. Сверху посыпать фисташками и сублимированной малиной.