Идеальное сочетание: готовим пирог с рыбой и брокколи
Этот киш можно подать к любому столу, а также есть хоть холодным, хоть горячим. Пирог с рыбой и брокколи — классика, которая никогда не надоедает.
Ингредиенты:
Для основы:
- 200 г муки
- 100 г мягкого сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ст. л. воды
- соль
Для начинки:
- 400-500 г красной рыбы, нарезанной кубиками
- брокколи 400-500 г;
- сыр Бри 200 г
Для заливки:
- 2 яйца
- 250 г сливок 10 % жирности
- 1 ст. л. муки
Процесс приготовления:
- Замешиваем тесто, смотрим чтобы оно было эластичным и не липло к рукам. Готовое тесто ставим в холодильник на мин 40.
- Для начинки рыбу нарезаем на кусочки. Брокколи разбираем на соцветия. Сыр Бри нарезаем на кусочки произвольной формы.
- Для заливки взбиваем ингредиенты.
- В форму выкладываем тесто, формируя дно и края. Основу можно предварительно запечь без начинки, положив внутрь кусок бумаги для выпечки и фасоль. На основу укладываем рыбу с брокколи сыр и заливаем яично-сливочной смесью.
- Ставим пирог в духовку. Выпекаем при 180 градусах, минут 40.