Идеальное сочетание: готовим пирог с рыбой и брокколи

Этот киш можно подать к любому столу, а также есть хоть холодным, хоть горячим. Пирог с рыбой и брокколи — классика, которая никогда не надоедает.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

200 г муки

100 г мягкого сливочного масла

1 яйцо

2 ст. л. воды

соль

Для начинки:

400-500 г красной рыбы, нарезанной кубиками

брокколи 400-500 г;

сыр Бри 200 г

Для заливки:

2 яйца

250 г сливок 10 % жирности

1 ст. л. муки

Процесс приготовления: