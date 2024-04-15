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Идеальное сочетание: готовим пирог с рыбой и брокколи

Этот киш можно подать к любому столу, а также есть хоть холодным, хоть горячим. Пирог с рыбой и брокколи — классика, которая никогда не надоедает.

Идеальное сочетание: готовим пирог с рыбой и брокколи
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • 200 г муки
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. воды
  • соль

Для начинки:

  • 400-500 г красной рыбы, нарезанной кубиками
  • брокколи 400-500 г;
  • сыр Бри 200 г

Для заливки:

  • 2 яйца
  • 250 г сливок 10 % жирности
  • 1 ст. л. муки

Процесс приготовления:

  1. Замешиваем тесто, смотрим чтобы оно было эластичным и не липло к рукам. Готовое тесто ставим в холодильник на мин 40.
  2. Для начинки рыбу нарезаем на кусочки. Брокколи разбираем на соцветия. Сыр Бри нарезаем на кусочки произвольной формы.
  3. Для заливки взбиваем ингредиенты.
  4. В форму выкладываем тесто, формируя дно и края. Основу можно предварительно запечь без начинки, положив внутрь кусок бумаги для выпечки и фасоль. На основу укладываем рыбу с брокколи сыр и заливаем яично-сливочной смесью.
  5. Ставим пирог в духовку. Выпекаем при 180 градусах, минут 40.
Еда