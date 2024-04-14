Открываем сезон: как правильно выбрать клубнику

На прилавках уже появляется первая клубника, эту вкусную ягоду любят без преувеличения все. Чтобы не навредить себе, важно научиться правильно ее выбирать. Разбираемся в вопросе!

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Для любителей ягод вот-вот наступит самый настоящий рай: клубника, малина, голубика, крыжовник и прочие дары будут продаваться в изобилии. Одной из первых на прилавках появится клубника, вкусная и сочная. Эта красавица может похвастаться целым набором полезных свойств и прекрасным составом. Многие современные ученые утверждают, что клубника является одним из самых лучших продуктов, которые может употреблять человек.

Но чтобы получить от клубники максимум пользы, важно правильно ее выбрать. А как? Обратимся к рекомендациям от Роспотребнадзора. Например, чтобы определить сладость клубники, обратите внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Перед употреблением ягоду нужно тщательно промыть, чтобы избежать риска заражения серьезными заболеваниями.

Как правильно выбрать клубнику?

Убедиться, что ягоды сухие и не имеют признаков гниения.

Обратить внимание на цвет. У клубники он должен быть однородным и насыщенным, а у листиков «чашечек» — зеленые, без признаков увядания.

Проверить поверхность ягод. Она должна быть эластичной, блестящей и гладкой, без видимых вмятин и повреждений.

Проверить запах. Клубника должна иметь насыщенный ягодный аромат.