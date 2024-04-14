Эксперт рассказал, как приготовить ужин с помощью ИИ

Россиянам рассказали, как ИИ может помочь в приготовлении ужина.

© Sandie Clarke

Олег Лупиков, основатель стартапа MAIA, рассказал, что теперь можно быстро составить план ужина при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети способны даже предложить вам рецепт из продуктов, которые у вас есть в холодильнике.

Например, популярная нейросеть ChatGPT может создавать рецепты и давать идеи блюд по вашему запросу. Она учитывает правильные сочетания продуктов и время приготовления блюд.

Лупиков привёл пример работы алгоритма. Написав запрос о супе русской кухни с определёнными ингредиентами, вы можете получить рецепт за несколько секунд. Есть даже нейросеть Mealmind, которая может составить меню, учитывая ваши питательные потребности и цели, такие, как похудение.