Проще, чем кажется: как выбрать качественный шашлык и сэкономить

В этом году пикник с шашлыком обойдется жителям столицы минимум в 2200 рублей. Такие данные 3 апреля привели аналитики. «Вечерняя Москва» выяснила, сколько стоит мясо и как сэкономить.

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Стоимость шашлыка из свинины или курицы подсчитали на компанию из трех-четырех человек с учетом напитков и салата. Если говорить о говядине или баранине, то цена чуть больше — достигает 3000 рублей.

— Подорожали все виды мяса, кроме свинины. Например, килограмм куриного бедра, которое чаще всего используют для шашлыка, сейчас стоит от 300 рублей, что почти на 20 процентов выше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация и с говядиной. Так, килограмм стоит почти 600 рублей против 550 в прошлом году. Цены на сосиски, колбасу остались прежними, поэтому можно рассматривать их в качестве альтернативы, — рассказал «ВМ» экономист Александр Цапликов.

Кстати, дешевле всего будет приобретать готовое замаринованное мясо на развес в крупных супермаркетах.

Брать отдельно мясо и наборы для маринада дороже. Главное — проверить срок упаковки и оценить внешний вид будущего шашлыка. Ведь в период праздников нерадивые продавцы частенько пытаются сбыть некачественный и залежавшийся товар.

— Также не стоит покупать мясо с рук в сомнительных торговых точках — вас могут заманивать более низкими ценами, однако есть риск получить отравление и тяжелые последствия для организма, — добавил эксперт.

Бояться того, что стоимость мяса ближе к майским вырастет, не стоит. Объемы его производства увеличили, поэтому шашлыка должно хватить всем, отмечает эксперт.

— Готовый замаринованный вариант мяса курицы весом 3 килограмма обойдется вам в 900 рублей. Если покупать мясо отдельно, в магазинах оно тоже будет стоить 900 рублей + набор для маринада (майонез, специи). Выйдет примерно на 200–300 рублей дороже, — добавил Александр Цапликов.

Неплохой альтернативой для экономии средств будет покупка мяса в интернете. К такому набору могут предложить и другие товары для пикника со скидкой — например, напитки, овощи, закуски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Чтобы не столкнуться с проблемами из-за переедания или с отравлением, старайтесь есть не более 300 граммов шашлыка в день и не миксовать его с газированными и алкогольными напитками.

Также во время пикника стоит отказаться от употребления хлеба и различных соусов — это очень высококалорийно и может вызвать изжогу.

КСТАТИ

ФАС продолжает изучать ценообразование на куриные яйца, уже проверила производителей и сейчас занялась торговыми сетями. Проверки пройдут у таких ретейлеров, как «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента» и других.